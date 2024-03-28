«دريك آند سكل» تدعو مساهميها لبحث إعادة الهيكلة وزيادة رأس المال

دعت شركة «دريك آند سكل انترناشونال» المساهمين إلى حضور اجتماع جمعيتها العمومية التي ستعقد في 1 إبريل (بعد أن تعذر اكتمال النصاب في الاجتماع الذي انعقد في 27 مارس). وسيعقد الاجتماع حضورياً في فندق «جلف كورت بيزنيس باي دبي» أو من خلال التسجيل إلكترونياً للمشاركة فيها عن بعد، حيث ستناقش الجمعية عدداً من المواضيع المهمة المتعلقة بمستقبل الشركة وعلى رأسها مسألة إعادة الهيكلة المالية وزيادة رأس المال بقيمة 600 مليون درهم كحد أقصى.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل انترناشونال المهندس شفيق عبد الحميد على جاهزية الشركة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية، مشيراً إلى أهمية تسليط الضوء على جدوى ومؤشرات إعادة الهيكلة الرئيسية والتي تشمل شطب 90% من مستحقات الدائنين الماليين والتجاريين وإصدار 10% من مستحقات الدائنين الماليبن والتجاريين على هيئة صكوك الزامية التحويل إلى أسهم.

وفي شرحٍ مفصل عن جدوى هذه الهيكلة، أشار المهندس شفيق عبد الحميد إلى أن ما أضافته عملية إعادة الهيكلة من قيمة، يكمن فيما ذكر أعلاه والمضي قدماً في تنفيذ مشاريع مستقبلية في أربع وحدات أعمال متخصصة تشمل: دريك أند سكل الهندسية وباسافانت للطاقة والبيئة، دريك أند سكل للنفط والغاز بالإضافة إلى دريك أند سكل للتطوير.

كما أشار إلى أهمية مشاركة المساهمين في هذا الإنجاز من خلال حضورهم اجتماع الجمعية العمومية وتصويتهم لصالح القرارات الاستراتيجية بما يخص زيادة رأس مال الشركة المحوري لإعادة سهم الشركة للتداول في سوق دبي المالي ووضع خطة العمل والنظرة المستقبلية لإدارة الشركة وغيرها من البنود الرئيسية الأخرى التي تضمنتها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

ومن بين أبرز المواضيع التي سوف يتضمنها جدول انعقاد الجمعية:.

1.

الاطلاع على البيان الإفصاحي بخصوص ما قامت به الشركة من إجراءات وخطوات لإعادة هيكلة رأس المال وكذلك عرض خطة العمل والنظرة المستقبلية لإدارتها.



2.

الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة بخصوص زيادة رأس المال وأوجه استخدام حصيلته، والذي يحدد القيمة العادلة للشركة حالياً وبعد شطب ديونها واعتمادها من الجمعية.



3.

الموافقة على إعادة التداول على أسهم الشركة بمجرد الانتهاء من الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.

ومن جهة أخرى، يُشار إلى أن «دريك آند سكل» تعاونت مع مجموعة من الشركاء ساهموا بشكل كبير في خطة إعادة الهيكلة ومن ضمنها «Aaronite» مستشار إعادة الهيكلة، و«Trussbridge» كمستشار مالي ورئيس لإعادة الهيكلة، وكل من مكتب «هادف وشركاه»، ومكتب «Allen & Overy LLP» كمستشارين قانونيين، بالإضافة إلى «دار الشريعة للاستشارات القانونية والمالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية»، إلى جانب «Linklaters» كمستشار قانوني للدائنين، وشركة ديلويت كمستشار مالي للدائنين، و«INP للمحاماة» لتقديم الاستشارة حول زيادة رأس المال، و«كيه بي أم جي»المسؤولة عن تقديم استشارات التقييم المالي وبنك الإمارات دبي الوطني باعتباره مديراً للإصدار فيما يتعلق بزيادة رأس المال.