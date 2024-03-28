مركز دبي للتحكيم الدولي يدعم تطوير فض النزاعات في قطاع التكنولوجيا

نظم مركز دبي للتحكيم الدولي أول برنامج تدريبي لفض النزاعات في قطاع التكنولوجيا عن طريق الوسائل البديلة في المنطقة.

ويسهم هذا البرنامج الأول من نوعه في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي في فض النزاعات.

وطور مركز دبي للتحكيم الدولي هذا البرنامج التدريبي الرائد ضمن تعاون استراتيجي مع مركز وادي السيليكون للتحكيم والوساطة، ويمثل هذا التعاون أول مبادرة لمركز وادي السيليكون للتحكيم والوساطة خارج الولايات المتحدة. حيث يعد اختيار دبي مكاناً لهذا التدريب انعكاساً لمكانة المدينة كمركز تكنولوجي عالمي.

وضم البرنامج مدربين وخبراء دوليين، الذين تناولوا المزايا التي تقدمها أساليب تسوية النزاعات البديلة في المجال التكنولوجي وسلطوا الضوء على أهميتها بالإضافة إلى أسس صياغة بنود التحكيم في العقود التكنولوجية والمواضيع المتخصصة في التحكيم في قطاع التكنولوجيا.

وقالت جهاد كاظم، المدير التنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي: «تشكل التكنولوجيا قوة دافعة في الاقتصاد العالمي، ويعد تطوير آليات مصممة خصيصاً لفض النزاعات في قطاع التكنولوجيا ضرورية لاستمرار نموها».

وأضافت: «يوفر مركز دبي للتحكيم الدولي حلولاً متطورة لفض النزاعات عن طريق الوسائل البديلة لهذا القطاع الحيوي، مما يضمن تطور الشركات في بيئة آمنة ومبتكرة».

وسلط التدريب الضوء على أهمية الوسائل البديلة في فض النزاعات كبديل مرن وفعال وأقل كلفة مقارنة بالتقاضي التقليدي لفض نزاعات التكنولوجيا.

وتعزز ريادة مركز دبي للتحكيم الدولي لهذا المجال فرصة تطور قطاع التكنولوجيا في المنطقة ليصبح أكثر قوة واستدامة.