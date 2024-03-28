246 مليون درهم أرباح «نتورك إنترناشيونال» في 2023

أعلنت شركة «نتورك إنترناشيونال القابضة بي إل سي»، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث بلغت أرباح الشركة للفترة المذكورة 67 مليون دولار (245.9 مليون درهم)، بانخفاض 16 % على أساس سنوي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع الاستهلاك والإطفاء في ضوء زيادة الاستثمارات، وزيادة معدل الضريبة الفعلي جرّاء نمو الأرباح في أفريقيا. ونتيجةً لذلك، حققت «نتورك إنترناشيونال» تدفقاً نقدياً حراً بقيمة 96 مليون دولار، بزيادة 17 % على أساس سنوي.

وارتفعت إيرادات «نتورك إنترناشيونال» في عام 2023 بنسبة 13 % (15 % وفق نظام سعر الصرف الثابت)، لتبلغ 490 مليون دولار (1,79 مليار درهم)، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وجاء ذلك مدفوعاً بالأداء الممتاز لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط، حيث ارتفعت إيرادات أعمال حلول التجار بنسبة 28 % (31 % وفق نظام سعر الصرف الثابت)، وارتفعت كذلك إيرادات خدمات تعهيد معالجة المدفوعات بنسبة 3 % (5 % وفق نظام سعر الصرف الثابت).

وشهدت منطقة الشرق الأوسط نمواً كبيراً في معالجة مدفوعات التجار من المستهلكين المحليين والزوار الدوليين بنسبة 24 % و55 % على أساس سنوي على التوالي، ما يعكس مرونة الإنفاق الاستهلاكي المحلي في دولة الإمارات، والإقبال القوي للسياح، وقوة العروض التنافسية لـ «نتورك إنترناشيونال».

وعلى مستوى أعمال المجموعة عموماً، بما فيها الأسواق الأفريقية، ارتفع الحجم الإجمالي لمعالجة المدفوعات في قطاع التجزئة بنسبة 29 % (30 % وفق نظام سعر الصرف الثابت) على أساس سنوي، وجاء ذلك مدعوماً بالتركيز الاستراتيجي لـ «نتورك إنترناشيونال» على القطاعات عالية النمو، وتحديداً الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمدفوعات عبر الإنترنت والضيافة.

وقال ناندان مير الرئيس التنفيذي: «حققت «نتورك إنترناشيونال» أداءً مالياً قوياً في عام 2023، حيث ارتفعت إيرادات الشركة في عام 2023 بنسبة 15 %، وفق نظام سعر الصرف الثابت، ما يدل على مرونة أعمالنا والنمو القوي جداً لسوقنا المحلية في دولة الإمارات، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة في بعض أسواقنا الأفريقية، والتي أثرت في مستويات الإنفاق الاستهلاكي وتعهيد معالجة المدفوعات».



وأضاف: «قطعنا أشواطاً كبيرة من خلال تركيزنا الاستراتيجي على القطاعات عالية النمو، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمدفوعات عبر الإنترنت، والضيافة، والتي تم تمكينها من خلال الاستثمارات التكنولوجية المستهدفة، واتساع نطاق قبول المدفوعات في القطاع. ونمضي قدماً في دخول أسواق جديدة، والتوسع في أسواقنا الحالية، مع انضمام عملاء جدد إلى شبكتنا في المملكة العربية السعودية، وتسجيل اهتمام كبير بخدمات المدفوعات المباشرة إلى التجار التي أطلقناها حديثاً في مصر».

ونجحت «نتورك إنترناشيونال» بتحقيق هذا الأداء القوي، على الرغم من الظروف الاقتصادية الكلية الصعبة التي تشهدها أفريقيا، جرّاء تباطؤ النمو الاقتصادي، وتقلب أسعار العملات، وارتفاع معدلات التضخم، ويؤكد ذلك قدرة الشركة على خلق القيمة وسط ظروف السوق المعقدة.

ارتفعت الأرباح الأساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 13 %، لتبلغ 200 مليون دولار في عام 2023، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تحقيق هامش أرباح جيد نسبته 41 %. ويعكس ذلك الأداء القوي للشركة على صعيد الإيرادات، وضبط التكاليف، مع مواصلتها الاستثمار في تحسين قدرات منتجاتها ونموها المستقبلي.

وتعاقدت «نتورك إنترناشيونال» خلال عام 2023، مع عدد كبير من التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك «طلبات» و«مونكلير»، وفروع إضافية من كارفور و«لولو هايبر ماركت».

ولا يزال التركيز المستمر للشركة على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يؤتي ثماره، حيث حققت نمواً كبيراً في تعاقداتها مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، بزيادة تصل إلى 20 % على أساس سنوي. وجاء نجاح الشركة مدعوماً باستثمارات إضافية في فريق المبيعات، وإطلاق إمكانات جديدة، بما في ذلك عملية الانضمام الرقمية والحلول المخصصة للقطاعات.

وتعاقدت «نتورك إنترناشيونال» لتوفير خدمات معالجة الاستحواذ والإصدار إلى 16 عميلاً جديداً. وتواصل الشركة توسيع قاعدة عملائها بسرعة في المملكة العربية السعودية، بتعاقدها مع ست مؤسسات مالية جديدة، ما يرفع إجمالي عدد عملاء الشركة في المملكة إلى 12 عميلاً.

نمو خدمات المدفوعات المباشرة إلى التجار التي تم إطلاقها حديثاً في مصر

وبعد إطلاق خدمات المدفوعات المباشرة إلى التجار في مصر مطلع عام 2023، لا يزال عرض «نتورك إنترناشيونال» هذا يحظى بإقبال قوي، لتتعاقد مع أكثر من2000 تاجر. وترتكز خدمات المدفوعات المباشرة إلى التجار في مصر إلى حضور «نتورك إنترناشيونال» القوي أصلاً كمزود رائد لخدمات معالجة المدفوعات في البلاد.