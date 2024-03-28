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الإمارات والأردن تنفذان رابع عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الغذائية على شمال غزة

3/28/2024 3:00:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة وضمن عملية الفارس الشهم
3" عن تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلاح الجو الملكي الأردني تنفيذ رابع عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الغذائية على شمال قطاع غزة حيث
بلغت كمية المواد الاغاثية التي تم إنزالها بواسطة الامارات 40 طناً من المساعدات.

ويأتي تنفيذ هذه العملية تجسيداً للتعاون والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وبشكل خاص في المناطق التي يتعذر الوصول اليها شمال قطاع غزة.

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