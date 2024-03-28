محمد بن راشد: مسيرة الخير مستمرة وعزيمتنا في العمل الإنساني راسخة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مسيرة الخير مستمرة والعزيمة في العمل الإنساني راسخة.

وقال

سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «شهدت اليوم الحفل السنوي لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، واطلعنا على التقرير السنوي لأعمال المؤسسة».

وأضاف سموه: «إجمالي الإنفاق خلال عام بلغ 1.8 مليار درهم، وعدد المستفيدين من برامج المؤسسة 111 مليون شخص في 105 دول».

وتابع سموه: «مسيرة الخير مستمرة وعزيمتنا في العمل الإنساني راسخة، وبلادنا ستظل منارة للخير والعطاء بإذن الله».