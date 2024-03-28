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لم يتغيّر شيء في غزة منذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار

3/28/2024 3:00:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن رئيس منظمة أطباء بلا حدود الخميس أنّ "لا شيء تغيّر" منذ تبنّي قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، حيث تتواصل عمليات القصف والقتال بين إسرائيل وحركة
(حماس).

وقال كريستوس كريستو "لم نشهد أي تغيير على الأرض بعد هذا القرار"، لا في حياة الناس اليومية ولا في إطار إيصال المساعدات الإنسانية.

وبعد أشهر من العرقلة من جانب الولايات المتحدة أولاً ثم من قبل روسيا والصين، اعتمد مجلس الأمن الدولي الإثنين أول قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان الذي بدأ قبل أكثر من أسبوعين. وقوبل هذا القرار بغضب إسرائيلي بسبب امتناع الولايات المتحدة عن التصويت واستخدام الفيتو ضدّه.

وأضاف كريستو "لا يزال الوضع على حاله ومطالبنا كما هي"، وهي وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ووقف الهجمات على المرافق الطبية والعاملين فيها، و"الوصول إلى المساعدات الإنسانية من دون عوائق".

وأوضح أنّه في الوقت الحالي، لا تعدّ "جهودنا سوى قطرة صغيرة في محيط من الاحتياجات".

ولا تزال منظمة أطباء بلا حدود موجودة مع فرق محلية ودولية في المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل في جنوب القطاع.

وأشار كريستوس كريستو إلى أنّ "من الأمثلة التي صدمت المجتمع الدولي، عندما رأى أنّ النساء اللاتي أنجبن بعملية قيصرية يُطلب منهن الخروج من المستشفى بعد بضع ساعات" لإخلاء الأسرّة.

وأوضح أنّ منظمة أطباء بلا حدود "قامت بزيادة عدد الأسرّة من أجل تقديم ما يشبه الرعاية الجيّدة على الأقل لهؤلاء النساء".

وأشار كريستو إلى أنّ المنظمة "قلقة للغاية" بشأن الهجوم الذي تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشنّه على مدينة رفح في الجنوب، حيث يتكدّس حوالى 1,5 مليون نازح.

وقال "سيكون الأمر كارثياً حتماً".

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