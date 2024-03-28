بلجيكا تجدد ادانتها لبناء مستوطنات على الاراضي الفلسطينية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 28 - 3 (كونا) -- جددت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب اليوم الخميس ادانة بلادها لبناء الاحتلال الإسرائيلي آلاف الوحدات الاستيطانية مؤكدة أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي".
ونقلت وسائل إعلام بلجيكية عن لحبيب القول خلال زيارتها إلى قرية (المزرعة القبلية) في مدينة رام الله إن "ما يقارب 180 بؤرة استيطانية تقع في المنطقة (ب) أي في المنطقة الفلسطينية وفقا لاتفاقيات أوسلو عام 1993".
وأشارت التقارير إلى أن وزيرة الخارجية البلجيكية التقت خلالها زيارة إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة ببعض المواطنين الفلسطينيين وتعرفت عن كثب عن معاناتهم وما يتعرضون له من ترحيل قسري واضطهاد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا الاسبوع الماضي على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية. (النهاية)
ح ت ص / م ع ا
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