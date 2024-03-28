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بلجيكا تجدد ادانتها لبناء مستوطنات على الاراضي الفلسطينية

3/28/2024 2:37:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 28 - 3 (كونا) -- جددت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب اليوم الخميس ادانة بلادها لبناء الاحتلال الإسرائيلي آلاف الوحدات الاستيطانية مؤكدة أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي".
ونقلت وسائل إعلام بلجيكية عن لحبيب القول خلال زيارتها إلى قرية (المزرعة القبلية) في مدينة رام الله إن "ما يقارب 180 بؤرة استيطانية تقع في المنطقة (ب) أي في المنطقة الفلسطينية وفقا لاتفاقيات أوسلو عام 1993".
وأشارت التقارير إلى أن وزيرة الخارجية البلجيكية التقت خلالها زيارة إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة ببعض المواطنين الفلسطينيين وتعرفت عن كثب عن معاناتهم وما يتعرضون له من ترحيل قسري واضطهاد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا الاسبوع الماضي على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية. (النهاية)

ح ت ص / م ع ا



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