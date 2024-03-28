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ايطاليا تحذر من مزيد من المجازر الكبيرة حال اجتياح رفح

3/28/2024 2:37:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 28 - 3 (كونا) -- حذرت الحكومة الإيطالية اليوم الخميس من مغبة اقتراف مزيد من "المجازر الكبيرة" حال إقدام كيان الاحتلال الاسرائيلي على اجتياح مدينة رفح.
وقال نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني في تصريح لقناة (سكاي نيوز24) إن روما دعت الكيان الإسرائيلي المحتل إلى عدم دخول رفح آملا أن يدرك "أن القيام بذلك سيكون خطأ وسيوقع عدد ضخم جدا من الضحايا المدنيين".
وشدد على الحاجة الى وقف القتال وإطلاق سراح الأسرى والسماح بإدخال المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة. (النهاية)

م ن / ط م ا



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