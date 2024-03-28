ايطاليا تحذر من مزيد من المجازر الكبيرة حال اجتياح رفح

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 28 - 3 (كونا) -- حذرت الحكومة الإيطالية اليوم الخميس من مغبة اقتراف مزيد من "المجازر الكبيرة" حال إقدام كيان الاحتلال الاسرائيلي على اجتياح مدينة رفح.
وقال نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني في تصريح لقناة (سكاي نيوز24) إن روما دعت الكيان الإسرائيلي المحتل إلى عدم دخول رفح آملا أن يدرك "أن القيام بذلك سيكون خطأ وسيوقع عدد ضخم جدا من الضحايا المدنيين".
وشدد على الحاجة الى وقف القتال وإطلاق سراح الأسرى والسماح بإدخال المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة. (النهاية)
م ن / ط م ا
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