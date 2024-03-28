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الأمم المتحدة تدين الهجمات على المرافق الصحية بجنوب لبنان

3/28/2024 2:37:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 28-3 (كونا) -- دان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عمران ريزا اليوم الخميس الهجمات على المرافق الصحية بجنوب لبنان مؤكدا أنها تنتهك القانون الإنساني الدولي.
ووصف ريزا في بيان الأحداث التي وقعت خلال ال36 ساعة الماضية في جنوب لبنان بأنها "مروعة" مشيرا إلى أنها ادت إلى خسائر كبيرة في الأرواح والإصابات
وأوضح ان الغارات الجوية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي أودت بحياة العديد من المدنيين وان ما لا يقل عن 11 مدنيا قتلوا في يوم واحد ومن بينهم 10 مسعفين.
وأعرب المسؤول الاممي عن قلقه البالغ بشأن الهجمات المتكررة على المرافق الصحية والعاملين الصحيين الذين يخاطرون بحياتهم لتقديم المساعدة الطارئة لمجتمعاتهم المحلية مشيرا الى ان الهجمات على مرافق الرعاية الصحية غير مقبولة وتنتهك القانون الإنساني الدولي.
ودعا الى احترام قواعد الحرب الواضحة بوجوب حماية المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وحماية البنية التحتية المدنية والمرافق الصحية .
وكانت طائرات الاحتلال الاسرائيل قصفت مواقع بينها مرافق صحية في جنوبي لبنان ما ادى الى مقتل واصابة عدد من الاشخاص بينهم مسعفون في الدفاع المدني. (النهاية)

ك ب ش / ط م ا



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