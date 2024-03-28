الأمم المتحدة تدين الهجمات على المرافق الصحية بجنوب لبنان

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 28-3 (كونا) -- دان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عمران ريزا اليوم الخميس الهجمات على المرافق الصحية بجنوب لبنان مؤكدا أنها تنتهك القانون الإنساني الدولي.
ووصف ريزا في بيان الأحداث التي وقعت خلال ال36 ساعة الماضية في جنوب لبنان بأنها "مروعة" مشيرا إلى أنها ادت إلى خسائر كبيرة في الأرواح والإصابات
وأوضح ان الغارات الجوية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي أودت بحياة العديد من المدنيين وان ما لا يقل عن 11 مدنيا قتلوا في يوم واحد ومن بينهم 10 مسعفين.
وأعرب المسؤول الاممي عن قلقه البالغ بشأن الهجمات المتكررة على المرافق الصحية والعاملين الصحيين الذين يخاطرون بحياتهم لتقديم المساعدة الطارئة لمجتمعاتهم المحلية مشيرا الى ان الهجمات على مرافق الرعاية الصحية غير مقبولة وتنتهك القانون الإنساني الدولي.
ودعا الى احترام قواعد الحرب الواضحة بوجوب حماية المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وحماية البنية التحتية المدنية والمرافق الصحية .
وكانت طائرات الاحتلال الاسرائيل قصفت مواقع بينها مرافق صحية في جنوبي لبنان ما ادى الى مقتل واصابة عدد من الاشخاص بينهم مسعفون في الدفاع المدني. (النهاية)
ك ب ش / ط م ا
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