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رئيس قوة الإطفاء بالتكليف: تنفيذ ومتابعة توجيهات سمو أمير البلاد عمليا وميدانيا

3/28/2024 2:37:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 3 (كونا) -- وجه رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد فهد القيادات العسكرية في (القوة) إلى تنفيذ وترجمة توجيهات سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه "عمليا وميدانيا".
وقالت (الإطفاء) في بيان صحفي إن اللواء فهد التقى ظهر اليوم الخميس القيادات العسكرية في القوة حيث نقل لهم تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وأضافت أن اللواء فهد نقل للمجتمعين تأكيد الوزير اليوسف على ضرورة الالتزام بتنفيذ وترجمة التوجيهات السامية فيما يخص مواصلة اليقظة والاستعداد التام لمواجهة المخاطر والحوادث والحرائق والوقاية منها وتكثيف الزيارات التفقدية ومتابعة استيفاء المنشآت والمباني لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.
وأكد ضرورة استمرار الحملات التفتيشية على مختلف المباني التجارية والاستثمارية والقسائم الصناعية وغيرها ومواكبة التطورات والتغيرات في مجالي الوقاية والحماية المدنية وتعزيز الاستراتيجيات الوقائية وخطط إدارة الأزمات والكوارث.
كما أكد ضرورة المتابعة الميدانية والتواصل مع كافة الإدارات والمراكز التابعة لهم لتفقد سير العمل والنظر في احتياجات الجميع لرفع المستوى الوظيفي لجميع منتسبي القوة. (النهاية)

ع ح ك / ح ع


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