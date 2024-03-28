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وزير العدل يتابع استعدادات الوزارة لانتخابات مجلس الأمة 2024

3/28/2024 2:37:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 3 (كونا) -- قام وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب بمتابعتة الاستعدادات لانتخابات أعضاء مجلس الأمة المزمع إجراؤها في 4 أبريل 2024.
وذكرت وزارة العدل في مواقع التواصل الاحتماعي (اكس) اليوم الخميس أن الوزير الغريب التقى مساء أمس رئيس اللجنة الاستشارية لإعداد ومتابعة إجراءات سير انتخابات أعضاء مجلس الأمة للعام 2024 المستشار صالح الحمادي وناقش أعمال اللجنة.
وأضافت أن رئيس اللجنة رفع مشروع القرار الوزاري بتسمية أعضاء السلطة القضائية رؤساء اللجان الانتخابية الرئيسية والأصلية والفرعية وعلى سبيل الاحتياط. (النهاية)

ض د / م ص ع



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