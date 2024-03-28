وزير العدل يتابع استعدادات الوزارة لانتخابات مجلس الأمة 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 3 (كونا) -- قام وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب بمتابعتة الاستعدادات لانتخابات أعضاء مجلس الأمة المزمع إجراؤها في 4 أبريل 2024.
وذكرت وزارة العدل في مواقع التواصل الاحتماعي (اكس) اليوم الخميس أن الوزير الغريب التقى مساء أمس رئيس اللجنة الاستشارية لإعداد ومتابعة إجراءات سير انتخابات أعضاء مجلس الأمة للعام 2024 المستشار صالح الحمادي وناقش أعمال اللجنة.
وأضافت أن رئيس اللجنة رفع مشروع القرار الوزاري بتسمية أعضاء السلطة القضائية رؤساء اللجان الانتخابية الرئيسية والأصلية والفرعية وعلى سبيل الاحتياط. (النهاية)
ض د / م ص ع
MENAFN28032024000071011013ID1108034234
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.