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استشهاد 200 فلسطيني برصاص جيش الاحتلال داخل مجمع (الشفاء) الطبي في غزة

3/28/2024 2:37:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 28 - 3 (كونا) -- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الخميس إن 200 فلسطيني استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مجمع (الشفاء) الطبي بمدنية غزة خلال توغل بري نفذه في الأيام الماضية.
وقال رئيس المكتب سلامة معروف في بيان صحفي ان الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وقتل 200 فلسطيني من النازحين المتواجدين داخل المجمع واعتقل نحو ألف اخرين.
وأضاف معروف ان قوات الاحتلال تقوم بتهديد النازحين والطواقم الطبية داخل المبني عبر هدم المباني فوق رؤوسهم او الخروج للتحقيق والتعذيب والاعدام.
ومنذ عشرة أيام يحاصر أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع (الشفاء) الطبي بمدينة غزة شمالا إضافة إلى مستشفيي (ناصر) و(الامل) بمدينة خانيونس جنوبا مرتكبا سلسة مجازر بحق الأطباء والمرضي والنازحين واعتقل العشرات منهم. (النهاية)

واب / ط م ا



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