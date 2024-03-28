استشهاد 200 فلسطيني برصاص جيش الاحتلال داخل مجمع (الشفاء) الطبي في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 28 - 3 (كونا) -- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الخميس إن 200 فلسطيني استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مجمع (الشفاء) الطبي بمدنية غزة خلال توغل بري نفذه في الأيام الماضية.
وقال رئيس المكتب سلامة معروف في بيان صحفي ان الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وقتل 200 فلسطيني من النازحين المتواجدين داخل المجمع واعتقل نحو ألف اخرين.
وأضاف معروف ان قوات الاحتلال تقوم بتهديد النازحين والطواقم الطبية داخل المبني عبر هدم المباني فوق رؤوسهم او الخروج للتحقيق والتعذيب والاعدام.
ومنذ عشرة أيام يحاصر أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع (الشفاء) الطبي بمدينة غزة شمالا إضافة إلى مستشفيي (ناصر) و(الامل) بمدينة خانيونس جنوبا مرتكبا سلسة مجازر بحق الأطباء والمرضي والنازحين واعتقل العشرات منهم. (النهاية)
واب / ط م ا
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