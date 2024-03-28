بريطانيا: خفض انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة بنسبة 53 بالمئة منذ عام 1990

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 28 - 3 (كونا) -- أعلنت بريطانيا اليوم الخميس نجاحها في خفض انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة بنسبة 53 بالمئة في الفترة بين 1990 و2023.
وقالت وزارة امن الطاقة والصفر الكربوني البريطانية في بيان ان قطاع توليد الكهرباء سجل انخفاضا في الغازات الدفيئة بنسبة 6ر19 بالمئة مشيرا إلى أنه يتم حاليا انتاج نصف احتياجات البلاد من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وأضافت ان القطاع الصناعي نجح في خفض الانبعاثات بنسبة 8 بالمئة بينما قللت المنازل تلك الاضرار بنسبة 2ر7 بالمئة لافتة إلى تعهد المملكة المتحدة بخفض اجمالي انبعاثات غاز الكربون بنسبة 77 بالمئة بحلول عام 2035.
وأكد البيان ان بريطانيا حققت منذ عام 2010 استثمارات بقيمة 300 مليار جنيه (379 مليار دولار) من اموال القطاعين العام والخاص وضخها في مشاريع ضخمة للتحول نحو الطاقات المتجددة.
وذكر ان 24 مليار جنيه (3ر30 مليار دولار) تم تسجيلها منذ سبتمبر الماضي فقط متوقعا ان يتم اجتذاب 100 مليار جنيه (3ر126 مليار دولار) إضافية خلال الأعوام الستة المقبلة.
واشار البيان إلى ان السياسة التي انتهجتها المملكة المتحدة في مجال التحول نحو الطاقات المتجددة سمح لها بامتلاك اكبر خمس مزارع بحرية في العالم لتوليد الطاقة بالإضافة إلى تحقيق الريادة في هذا القطاع بكل مكوناته البحثية والصناعية. (النهاية)
م ر ن / ط م ا
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