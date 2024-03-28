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بريطانيا: خفض انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة بنسبة 53 بالمئة منذ عام 1990

3/28/2024 2:37:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 28 - 3 (كونا) -- أعلنت بريطانيا اليوم الخميس نجاحها في خفض انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة بنسبة 53 بالمئة في الفترة بين 1990 و2023.
وقالت وزارة امن الطاقة والصفر الكربوني البريطانية في بيان ان قطاع توليد الكهرباء سجل انخفاضا في الغازات الدفيئة بنسبة 6ر19 بالمئة مشيرا إلى أنه يتم حاليا انتاج نصف احتياجات البلاد من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وأضافت ان القطاع الصناعي نجح في خفض الانبعاثات بنسبة 8 بالمئة بينما قللت المنازل تلك الاضرار بنسبة 2ر7 بالمئة لافتة إلى تعهد المملكة المتحدة بخفض اجمالي انبعاثات غاز الكربون بنسبة 77 بالمئة بحلول عام 2035.
وأكد البيان ان بريطانيا حققت منذ عام 2010 استثمارات بقيمة 300 مليار جنيه (379 مليار دولار) من اموال القطاعين العام والخاص وضخها في مشاريع ضخمة للتحول نحو الطاقات المتجددة.
وذكر ان 24 مليار جنيه (3ر30 مليار دولار) تم تسجيلها منذ سبتمبر الماضي فقط متوقعا ان يتم اجتذاب 100 مليار جنيه (3ر126 مليار دولار) إضافية خلال الأعوام الستة المقبلة.
واشار البيان إلى ان السياسة التي انتهجتها المملكة المتحدة في مجال التحول نحو الطاقات المتجددة سمح لها بامتلاك اكبر خمس مزارع بحرية في العالم لتوليد الطاقة بالإضافة إلى تحقيق الريادة في هذا القطاع بكل مكوناته البحثية والصناعية. (النهاية)

م ر ن / ط م ا



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