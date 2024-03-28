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تركيا: ضبط 850 كيلوغراما من الهيروين بمعبر حدودي مع العراق

3/28/2024 2:37:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 28 - 3 (كونا)-- أعلنت تركيا اليوم الخميس ضبط 850 كيلوغراما من مادة الهيروين المخدرة داخل شاحنة قادمة من معبر (خابور) الحدودي مع العراق.
وذكرت وزارة التجارة التركية في بيان أن سلطة الجمارك ضبطت 850 كيلوغراما من مادة الهيروين المخدرة مخبأة داخل شاحنة مؤكدة ان الشحنة المضبوطة هي أكبر كمية من الهيروين يتم ضبطها دفعة واحدة.
وأشار البيان إلأى أن النيابة العامة في منطقة (سيلوبي) التابعة لولاية شرناق جنوب شرق تركيا تولت التحقيق في الحادثة. (النهاية)

ط ا / أ م س



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