تركيا: ضبط 850 كيلوغراما من الهيروين بمعبر حدودي مع العراق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 28 - 3 (كونا)-- أعلنت تركيا اليوم الخميس ضبط 850 كيلوغراما من مادة الهيروين المخدرة داخل شاحنة قادمة من معبر (خابور) الحدودي مع العراق.
وذكرت وزارة التجارة التركية في بيان أن سلطة الجمارك ضبطت 850 كيلوغراما من مادة الهيروين المخدرة مخبأة داخل شاحنة مؤكدة ان الشحنة المضبوطة هي أكبر كمية من الهيروين يتم ضبطها دفعة واحدة.
وأشار البيان إلأى أن النيابة العامة في منطقة (سيلوبي) التابعة لولاية شرناق جنوب شرق تركيا تولت التحقيق في الحادثة. (النهاية)
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