بكين تستعد لاستضافة الاجتماع العسكري مع الولايات المتحدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 28 - 3 (كونا) -- قالت الصين اليوم الخميس إنها تستعد لاستضافة اجتماع عسكري مع الولايات المتحدة مشيرة إلى أنه سيتم نشر المعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان في مؤتمر صحفي ببكين ان "الجانبين ينسقان أيضا الاتصالات والتبادلات فيما بينهما حول العديد من الجوانب الأخرى".
وأشار إلى أن الجيشين الصيني والأمريكي بذلا جهودا متضافرة لاستئناف الحوار والمشاورات هذا العام على أساس من المساواة والاحترام وذلك "في محاولة لتنفيذ ما توصل اليه رئيسا البلدين في اجتماعهما الأخير في سان فرانسيسكو".
وأضاف المتحدث أن العام الجاري يصادف ذكرى مرور 45 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة معربا عن أمله في احترام الجانب الأمريكي المصالح الأساسية للصين وأن يعمل مع بكين على تعزيز العلاقات العسكرية.
يذكر ان محادثات تنسيق سياسة الدفاع الثنائية عقدت بين الجانبين في الثامن من يناير الماضي في واشنطن حيث تبادلا وجهات النظر والآراء حول تطوير العلاقات العسكرية والمسائل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك المتعلقة بتايوان وبحر الصين الجنوبي والأمن البحري والجوي. (النهاية)
م ك / أ م س
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