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بكين تستعد لاستضافة الاجتماع العسكري مع الولايات المتحدة

3/28/2024 2:37:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 28 - 3 (كونا) -- قالت الصين اليوم الخميس إنها تستعد لاستضافة اجتماع عسكري مع الولايات المتحدة مشيرة إلى أنه سيتم نشر المعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان في مؤتمر صحفي ببكين ان "الجانبين ينسقان أيضا الاتصالات والتبادلات فيما بينهما حول العديد من الجوانب الأخرى".
وأشار إلى أن الجيشين الصيني والأمريكي بذلا جهودا متضافرة لاستئناف الحوار والمشاورات هذا العام على أساس من المساواة والاحترام وذلك "في محاولة لتنفيذ ما توصل اليه رئيسا البلدين في اجتماعهما الأخير في سان فرانسيسكو".
وأضاف المتحدث أن العام الجاري يصادف ذكرى مرور 45 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة معربا عن أمله في احترام الجانب الأمريكي المصالح الأساسية للصين وأن يعمل مع بكين على تعزيز العلاقات العسكرية.
يذكر ان محادثات تنسيق سياسة الدفاع الثنائية عقدت بين الجانبين في الثامن من يناير الماضي في واشنطن حيث تبادلا وجهات النظر والآراء حول تطوير العلاقات العسكرية والمسائل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك المتعلقة بتايوان وبحر الصين الجنوبي والأمن البحري والجوي. (النهاية)

م ك / أ م س



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