(دار السبائك): الذهب يتجاوز 2225 دولار للاونصة ليبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 3 (كونا) -- قالت شركة (دار السبائك) الكويتية إن الذهب تجاوز اليوم مبلغ 2225 دولارا أمريكيا للاونصة ليبلغ أعلى مستوى تاريخي له على الاطلاق.
وأفادت الشركة في تقرير اقتصادي مقتضب خصت به وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الأسعار تتجه الى تسجيل أكبر مكسب شهري بنحو 5ر8 بالمئة منذ نوفمبر 2022 مدعوما بزيادة التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط.
وأضافت أن الأسعار تتجه نحو الارتفاع بشكل كبير لسبب اخر وهو التوقعات بزيادة التيسير النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) وانهاء دورة رفع الفائدة الأمريكية.
وأشارت الى احتفاظ البنك المركزي الأمريكي بتوجيهاته في تخفيض اسعار الفائدة لثلاث مرات هذا العام حيث ارتفعت الرهانات على خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو المقبل وهو ما عزز بدوره جاذبية الأصول غير ذات العائد وعلى رأسها الذهب.
وأكد التقرير ان المستثمرين يتطلعون الى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المقرر صدوره يوم غد الجمعة للحصول على مزيد من الدلائل حول قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية لاسيما التوقيت الدقيق لعملية خفض الفائدة.
وبين أن الذهب تصدر المشهد الاقتصادي حاليا كأداة مفضلة ضد عدم الاستقرار الجيوسياسي مدعوما بالحرب المتصاعدة في أوكرانيا واشتداد العمليات العسكرية في الشرق الاوسط في ظل عدم وجود أفق لحل سياسي أو عسكري قريب.
وذكر تقرير (دار السبائك) أن الذهب عيار 24 وصل الى مستوى قياسي عند 22 دينارا للجرام الواحد.(النهاية)
س م ر / ط أ ب
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