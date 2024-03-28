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(دار السبائك): الذهب يتجاوز 2225 دولار للاونصة ليبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق

3/28/2024 2:37:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 3 (كونا) -- قالت شركة (دار السبائك) الكويتية إن الذهب تجاوز اليوم مبلغ 2225 دولارا أمريكيا للاونصة ليبلغ أعلى مستوى تاريخي له على الاطلاق.
وأفادت الشركة في تقرير اقتصادي مقتضب خصت به وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الأسعار تتجه الى تسجيل أكبر مكسب شهري بنحو 5ر8 بالمئة منذ نوفمبر 2022 مدعوما بزيادة التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط.
وأضافت أن الأسعار تتجه نحو الارتفاع بشكل كبير لسبب اخر وهو التوقعات بزيادة التيسير النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) وانهاء دورة رفع الفائدة الأمريكية.
وأشارت الى احتفاظ البنك المركزي الأمريكي بتوجيهاته في تخفيض اسعار الفائدة لثلاث مرات هذا العام حيث ارتفعت الرهانات على خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو المقبل وهو ما عزز بدوره جاذبية الأصول غير ذات العائد وعلى رأسها الذهب.
وأكد التقرير ان المستثمرين يتطلعون الى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المقرر صدوره يوم غد الجمعة للحصول على مزيد من الدلائل حول قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية لاسيما التوقيت الدقيق لعملية خفض الفائدة.
وبين أن الذهب تصدر المشهد الاقتصادي حاليا كأداة مفضلة ضد عدم الاستقرار الجيوسياسي مدعوما بالحرب المتصاعدة في أوكرانيا واشتداد العمليات العسكرية في الشرق الاوسط في ظل عدم وجود أفق لحل سياسي أو عسكري قريب.
وذكر تقرير (دار السبائك) أن الذهب عيار 24 وصل الى مستوى قياسي عند 22 دينارا للجرام الواحد.(النهاية)

س م ر / ط أ ب




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