اليونيسف: 1.7 مليون فلسطيني بغزة نزحوا داخلياً

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 آذار (بترا)- قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن"حوالي 1.7 مليون فلسطيني بقطاع غزة نزحوا داخلياً، نصفهم من الأطفال لا يحصلون على ما يكفي من الماء والغذاء والوقود والدواء.

وأضافت المنظمة الأممية في منشور على حسابها عبر منصة "إكس" اليوم الخميس، أن أطفال غزة يحتاجون إلى وقف إنساني لإطلاق النار فوراً.

وتقيد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولاسيما برًّا؛ مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وبمجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع .

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/ ع ط

28/03/2024 21:11:05

