اليونيسف: 1.7 مليون فلسطيني بغزة نزحوا داخلياً

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 آذار (بترا)- قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن"حوالي 1.7 مليون فلسطيني بقطاع غزة نزحوا داخلياً، نصفهم من الأطفال لا يحصلون على ما يكفي من الماء والغذاء والوقود والدواء.
وأضافت المنظمة الأممية في منشور على حسابها عبر منصة "إكس" اليوم الخميس، أن أطفال غزة يحتاجون إلى وقف إنساني لإطلاق النار فوراً.
وتقيد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولاسيما برًّا؛ مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وبمجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع .
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ ع ط
28/03/2024 21:11:05
MENAFN28032024000117011021ID1108034228
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