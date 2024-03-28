العدل الدولية تأمر إسرائيل بتوفير المساعدات الإنسانية وعلى نطاق واسع بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 آذار (بترا)-أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل، باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير، وضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل واسع النطاق.
وقالت العدل الدولية في بيان مساء اليوم الخميس نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية ، إن "على إسرائيل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل، دون عوائق على نطاق واسع".
وشدّدت على أنه يتوجّب "على إسرائيل، زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية".
وأضافت المحكمة أن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة، وألزمت إسرائيل بتقديم تقرير بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ هذا الأمر.
وشددت على أنه يتوجب "على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب جيشها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة، مثل منع إيصال المساعدات".
--(بترا )
رصد/ي أ/ ع ط
28/03/2024 20:36:31
MENAFN28032024000117011021ID1108034227
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