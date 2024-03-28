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العدل الدولية تأمر إسرائيل بتوفير المساعدات الإنسانية وعلى نطاق واسع بغزة

3/28/2024 2:37:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 آذار (بترا)-أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل، باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير، وضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل واسع النطاق.
وقالت العدل الدولية في بيان مساء اليوم الخميس نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية ، إن "على إسرائيل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل، دون عوائق على نطاق واسع".
وشدّدت على أنه يتوجّب "على إسرائيل، زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية".
وأضافت المحكمة أن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة، وألزمت إسرائيل بتقديم تقرير بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ هذا الأمر.
وشددت على أنه يتوجب "على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب جيشها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة، مثل منع إيصال المساعدات".
--(بترا )
رصد/ي أ/ ع ط
28/03/2024 20:36:31

MENAFN28032024000117011021ID1108034227

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