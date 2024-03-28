مباحثات بين النقل والبنك الدولي في مجال الدعم الفني لصيانة الطرق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 آذار (بترا)- بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني مع وفد البنك الدولي اليوم الخميس، بحضور أمين عام الوزارة بالوكالة المهندس أسامة الكرادشة نتائج الدعم الفني المقدم من قبل البنك.
وأكدت التهتموني أهمية تبني إطار عام وسياسة وطنية للتمويل المستدام للطرق، نظراً للكلف الكبيرة التي تدفعها الحكومة على تطوير شبكة الطرق وعدم القدرة على توفير التمويل اللازم لها سواء لصيانة الطرق الحالية أو إنشاء طرق جديد.
واستعرض الوفد خلال الاجتماع نتائج الدعم الفني المقدم لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموجهة لانشاء وصيانة شبكة الطرق.
وأوضح فريق البنك الدولي، أنه وضمن إطار تطوير سياسة النقل الجوي المتخصصة هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات بخصوص الجوانب المالية والبيئة المتعلقة بالقطاع الجوي.
كما استعرض الوفد الإجراءات التي يتم العمل على تنفيذها مع الحكومة الأردنية بالتعاون مع البنك الدولي بخصوص تقييم شبكة خطوط تغذية الحافلات سريعة التردد، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، ثمنت التهتموني الجهود المبذولة في إطار التعاون المستمر بين وزارة النقل والبنك الدولي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدة التزام الوزارة بالعمل المشترك لتحقيق أهداف تطوير البنية التحتية وتعزيز قطاع النقل.
--(بترا)
م ق/ع ط
28/03/2024 20:10:23
MENAFN28032024000117011021ID1108034225
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