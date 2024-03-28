مباحثات بين النقل والبنك الدولي في مجال الدعم الفني لصيانة الطرق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 آذار (بترا)- بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني مع وفد البنك الدولي اليوم الخميس، بحضور أمين عام الوزارة بالوكالة المهندس أسامة الكرادشة نتائج الدعم الفني المقدم من قبل البنك.

وأكدت التهتموني أهمية تبني إطار عام وسياسة وطنية للتمويل المستدام للطرق، نظراً للكلف الكبيرة التي تدفعها الحكومة على تطوير شبكة الطرق وعدم القدرة على توفير التمويل اللازم لها سواء لصيانة الطرق الحالية أو إنشاء طرق جديد.

واستعرض الوفد خلال الاجتماع نتائج الدعم الفني المقدم لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموجهة لانشاء وصيانة شبكة الطرق.

وأوضح فريق البنك الدولي، أنه وضمن إطار تطوير سياسة النقل الجوي المتخصصة هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات بخصوص الجوانب المالية والبيئة المتعلقة بالقطاع الجوي.

كما استعرض الوفد الإجراءات التي يتم العمل على تنفيذها مع الحكومة الأردنية بالتعاون مع البنك الدولي بخصوص تقييم شبكة خطوط تغذية الحافلات سريعة التردد، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، ثمنت التهتموني الجهود المبذولة في إطار التعاون المستمر بين وزارة النقل والبنك الدولي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدة التزام الوزارة بالعمل المشترك لتحقيق أهداف تطوير البنية التحتية وتعزيز قطاع النقل.

--(بترا)

م ق/ع ط

28/03/2024 20:10:23