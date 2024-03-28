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اليونيفيل: قلقون من تصاعد العنف في جنوب لبنان

3/28/2024 2:37:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 28 آذار (بترا)- أعربت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، في بيان، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف التي تحدث عبر الخط الأزرق في الوقت الحالي. وقال البيان ان التصعيد تسبب في مقتل عدد كبير من المدنيين وتدمير المنازل وسبل العيش.
وشدد البيان على "أن من الضروري أن يتوقف هذا التصعيد فورًا، ونحن نحثّ جميع الأطراف على إلقاء أسلحتهم وبدء العمل نحو حل سياسي ودبلوماسي مستدام".
وشدد البيان على "أن اليونيفيل ستبقى على استعداد لدعم هذه العملية بأية طريقة ممكنة، بما في ذلك من خلال عقد اجتماع ثلاثي بناء على طلب الأطراف".
--(بترا)
ف ج/م د/ع ط
28/03/2024 19:26:54

MENAFN28032024000117011021ID1108034224

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