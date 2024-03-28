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إربد: مدرسة الملك عبدالله الثاني تفوز بميداليتين في مهرجان دولي للتكنولوجيا

3/28/2024 2:37:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد 28 آذار (بترا)- فازت مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز، في محافظة اربد، بالميدالية الذهبية والبرونزيّة في المهرجان الدولي للعلوم والتكنولوجيا، بدورته الخامسة عشرة، التي أقيمت في تونس، بمشاركة (36) دولة.
وحصل الطالب علي جرادات، على الميدالية الذهبية. كما حصل الطالب علي الصمادي على الميدالية البرونزية في المشاريع العلمية للذكاء الاصطناعي.
وبهذا الفوز، تأهل الطالبان للمشاركة في معرض ISEF العالمي في الولايات المتحدة في العام المقبل.
وأكد مدير مديرية التربية حمزة نجادات، حرص المديرية على تنمية ودعم مثل هذه المواهب من خلال توفير البيئة الحاضنة للإبداع والتميز وتعزيز الدافعية للمنافسة، مشيرًا إلى أن هذا الفوز يبعث على الفخر والاعتزاز، ويضاف إلى الرصيد الحافل بالإنجازات للطلبة والمعلمين.
وقالت مديرة المدرسة تماضر مهيدات، إن هذا الفوز إنجاز يسجل مع باقي الإنجازات التي حصل عليها طلاب المدرسة، مشيدة بالكادر التعليمي المتميز الذي يعكس التفاني والمثابرة في مجال التكنولوجيا.
--(بترا)
ا.ح/م د/ع ط
28/03/2024 18:59:06

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