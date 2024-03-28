اللواء المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان ?? آذار (بترا)- افتتح مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم الخميس، مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية ونقطة شرطة جسر الملك حسين.
ويأتي هذا الافتتاح امتداداً لنهج التحديث والتطوير في المديرية والمرتكز على جملة من الخطط الإستراتيجية الحديثة لإدامة تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
وأكّد مدير الأمن العام، أن افتتاح الوحدات الجديدة يأتي تزامنا مع احتفالات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، سلطاته الدستورية، وهو ما يدفع مديرية الأمن العام لمواصلة نهجها الإستراتيجي في استحداث مراكز جديدة تقدم الخدمات للمواطنين ولمرتادي وزوّار المنطقة، والارتقاء بالخدمات الأمنية والإنسانية الشاملة لأبناء المجتمع كافّة.
وبيّن اللواء المعايطة أن مركز دفاع مدني شهداء البحر الميت يُعدّ مركزًا متقدمًا في مجال الإنقاذ المائي، يساهم في تعزيز الأمن والسلامة في منطقة البحر الميت، لافتا إلى أهمية توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة وفق أعلى المعايير الهندسية الحديثة لتمكين الكوادر البشرية من مواصلة تنفيذ واجباتها المختلفة ضمن إستراتيجية شاملة لتطوير الأداء, تواكب المستجدات والتعامل مع أي طارئ وتقديم خدمات الإسعاف والإنقاذ بقدرة وكفاءة عاليتين.
وأوضح مدير الأمن العام أن مركز دفاع مدني الشونة الجنوبية جاء بهدف التوسّع بتغطية منطقة الاختصاص في خدمات الدفاع المدني تحقيقًا لمبدأ سرعة الاستجابة في التعامل مع الحوادث على اختلاف أنواعها، وتقليل المسافات بين مراكز الدفاع المدني، وبما يسهم بتحسين زمن الاستجابة للتعامل مع الحوادث والتقليل من نتائجها المؤسفة.
وأكّد مدير الأمن العام، أنّ النقطة الشرطية الجديدة في جسر الملك حسين ستساهم في تجويد الخدمات المقدمة للمسافرين، لا سيّما فيما يتعلق بتوفير الوقت والجهد عليهم وذلك ضمن سلسلة من الأطر التشاركية مع مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة.
ولفت مدير الأمن العام اللواء المعايطة إلى أن مديرية الأمن العام ماضية في ترجمة التوجيهات الملكية السامية في مواصلة التوسّع الأفقي في مبانيها، وبما يوفر إجراءات أمنية وإنسانية ومجتمعية، تهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة أبناء المجتمع، وتقديم الخدمات الفضلى لهم على الصعد كافّة.
--(بترا)
ل م/م د/ع ط
28/03/2024 18:55:39
MENAFN28032024000117011021ID1108034222
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