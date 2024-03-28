اللواء المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان ?? آذار (بترا)- افتتح مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم الخميس، مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية ونقطة شرطة جسر الملك حسين.

ويأتي هذا الافتتاح امتداداً لنهج التحديث والتطوير في المديرية والمرتكز على جملة من الخطط الإستراتيجية الحديثة لإدامة تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وأكّد مدير الأمن العام، أن افتتاح الوحدات الجديدة يأتي تزامنا مع احتفالات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، سلطاته الدستورية، وهو ما يدفع مديرية الأمن العام لمواصلة نهجها الإستراتيجي في استحداث مراكز جديدة تقدم الخدمات للمواطنين ولمرتادي وزوّار المنطقة، والارتقاء بالخدمات الأمنية والإنسانية الشاملة لأبناء المجتمع كافّة.

وبيّن اللواء المعايطة أن مركز دفاع مدني شهداء البحر الميت يُعدّ مركزًا متقدمًا في مجال الإنقاذ المائي، يساهم في تعزيز الأمن والسلامة في منطقة البحر الميت، لافتا إلى أهمية توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة وفق أعلى المعايير الهندسية الحديثة لتمكين الكوادر البشرية من مواصلة تنفيذ واجباتها المختلفة ضمن إستراتيجية شاملة لتطوير الأداء, تواكب المستجدات والتعامل مع أي طارئ وتقديم خدمات الإسعاف والإنقاذ بقدرة وكفاءة عاليتين.

وأوضح مدير الأمن العام أن مركز دفاع مدني الشونة الجنوبية جاء بهدف التوسّع بتغطية منطقة الاختصاص في خدمات الدفاع المدني تحقيقًا لمبدأ سرعة الاستجابة في التعامل مع الحوادث على اختلاف أنواعها، وتقليل المسافات بين مراكز الدفاع المدني، وبما يسهم بتحسين زمن الاستجابة للتعامل مع الحوادث والتقليل من نتائجها المؤسفة.

وأكّد مدير الأمن العام، أنّ النقطة الشرطية الجديدة في جسر الملك حسين ستساهم في تجويد الخدمات المقدمة للمسافرين، لا سيّما فيما يتعلق بتوفير الوقت والجهد عليهم وذلك ضمن سلسلة من الأطر التشاركية مع مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة.

ولفت مدير الأمن العام اللواء المعايطة إلى أن مديرية الأمن العام ماضية في ترجمة التوجيهات الملكية السامية في مواصلة التوسّع الأفقي في مبانيها، وبما يوفر إجراءات أمنية وإنسانية ومجتمعية، تهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة أبناء المجتمع، وتقديم الخدمات الفضلى لهم على الصعد كافّة.

--(بترا)

ل م/م د/ع ط

28/03/2024 18:55:39