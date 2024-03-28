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إطلاق برنامج الشريك اللغوي في مركز اللغات باليرموك

3/28/2024 2:37:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد 28 آذار(بترا)- أطلق مركز اللغات في جامعة اليرموك اليوم الخميس، برنامج "الشريك اللغوي"، ضمن برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها.
ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات اللغوية لدى الطلبة الناطقين بغير العربية، عن طريق إدماجهم في مواقف حياتية مع طلبة من أبناء اللغة العربية الذين يدرسون في جامعة اليرموك، فيتبادلون الخبرات، والحديث معهم في موضوعات متنوعة.
كما سيمنح البرنامج الطلبة فرصة حضور الاحتفالات الشعبية المختلفة والاندماج مع العائلات الأردنية في مناسبات مختلفة للتعرف على الثقافة العربية عمومًا والعادات والتقاليد والثقافة الأردنية بشكل خاص.
وخلال اللقاء الذي نظمه المركز للتعارف بين الشركاء من الطلبة الأجانب والطلبة الأردنيين، تم إطلاع المشاركين في برنامج "الشريك اللغوي" على تعليمات البرنامج؛ إذ سيلتقي الطلبة بما لا يقل عن عشر ساعات أسبوعيًا في أوقات يحددونها بينهم يتخللها التحدث باللغة العربية والتفاعل الاجتماعي في مواقف مختلفة، بحسب حاجات متعلم اللغة العربية في المركز.
وأبدى الطلبة سعادتهم بإطلاق هذا البرنامج؛ إذ سيمكنهم من ممارسة اللغة العربية خارج نطاق الغرفة الصفية؛ مما سيعزز اكتسابهم للغة والثقافة في هذا السياق.
--(بترا)
س ع/م د/
28/03/2024 18:22:04

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