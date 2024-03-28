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لندن: متظاهرون ضد الحرب على غزة يحتلون مدخل وزارة التجارة

3/28/2024 2:37:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 28 آذار (بترا)- احتل متظاهرون مؤيدون لفلسطين ومناهضون للحرب الإسرائيلية على غزة، مدخل وزارة التجارة البريطانية بسبب صلاتها بتوريد الأسلحة إلى إسرائيل.
ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن متظاهرين من منظمة "لندن من أجل فلسطين حرة" استهدفت مدخل وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في وقت مبكر اليوم الخميس، احتجاجاً على تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، مرددين شعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة".
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتي بعد أن اقتحم متظاهرون مؤيدون لفلسطين متجر "تيسكو" في لندن أمس الأربعاء وهم يهتفون عبر مكبرات الصوت "أرباحكم مغطاة بالدماء الفلسطينية".
--(بترا)
ر ش/م ق/اح
28/03/2024 17:51:44

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