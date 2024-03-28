الاحتلال يعدم اكثر من 200 فلسطيني في مجمع الشفاء بغزة (موسع)

MENAFN - Jordan News Agency)



غزة 28 آذار (بترا) أمجد الشوا- قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف ان جريمة جيش الاحتلال الإسرائيلي تتواصل بحق مجمع الشفاء الطبي في غزة المتواجدين داخله وفي محيطه.

واضاف معروف في بيان ان المعلومات المتوفرة تفيد بأن جنود الاحتلال أعدموا أكثر من 200 من النازحين الى المجمع واعتقال نحو ألف آخرين، فيما يتم تهديد الطواقم الطبية والنازحين داخل مباني المجمع بقصف وتدمير المباني فوق رؤوسهم أو الخروج للتحقيق والتعذيب أو الإعدام.

واكد انه وبحسب شهادات بعض الناجين من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، فإن دبابات الاحتلال قصفت العديد من مباني المجمع وأضرمت النار في أجزاء واسعة منه، فيما تواصل قصف وتفجير المنازل وبيوت المواطنين في المنطقة المحيطة، وقصفها فوق رؤوس ساكنيها، حيث أحكمت قوات الاحتلال إغلاق بعض العمارات السكنية التي يتواجد بها سكان.

وتستهدف قوات الاحتلال هذه العمارات بالقصف والقنص، ما أوقع شهداء وجرحى دون التمكن من وصول الإسعافات لهم.

وانتقد معروف سكوت المجتمع الدولي على جريمة الاحتلال بحق مجمع الشفاء الطبي والمدنيين المحميين بقوة القانون الإنساني، مؤكدا أن عدم اتخاذ موقف قوي وحاسم من المجتمع الدولي منذ الاقتحام الاول لمجمع الشفاء الطبي واستهداف المستشفيات بالقصف، شجع الاحتلال على المضي في جريمة استهداف المستشفيات والمقرات الطبية واقتحامها.

--(بترا)

ا ش/اح

28/03/2024 17:49:22