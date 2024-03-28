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فرنسا تعتزم دعم الأونروا بـ 30 مليون يورو

3/28/2024 2:37:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 28 آذار (بترا)- أعلنت فرنسا أنها ستخصص 30 مليون يورو لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العام الجاري.
وبحسب وكالة "فرانس 24" الفرنسية قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس، إن "فرنسا ستقدم التمويل للأونروا مع ضمان الوفاء بالشروط الصحيحة" بحسب تعبيرها.
وكانت فرنسا قالت سابقا إنها تنتظر نتائج التحقيق الأممي حول مدى حياد الأونروا قبل أن تقرر مواصلة تمويلها.
--(بترا)
رصد / ف ق/اح
28/03/2024 17:24:55

MENAFN28032024000117011021ID1108034218

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