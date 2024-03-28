فرنسا تعتزم دعم الأونروا بـ 30 مليون يورو

فرنسا تعتزم دعم الأونروا بـ 30 مليون يورو
التاريخ
3/28/2024 2:37:38 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 آذار (بترا)- أعلنت فرنسا أنها ستخصص 30 مليون يورو لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العام الجاري.
وبحسب وكالة "فرانس 24" الفرنسية قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس، إن "فرنسا ستقدم التمويل للأونروا مع ضمان الوفاء بالشروط الصحيحة" بحسب تعبيرها.
وكانت فرنسا قالت سابقا إنها تنتظر نتائج التحقيق الأممي حول مدى حياد الأونروا قبل أن تقرر مواصلة تمويلها.
--(بترا)
رصد / ف ق/اح
28/03/2024 17:24:55
MENAFN28032024000117011021ID1108034218
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.