المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال أعدم أكثر من 200 نازح بمجمع الشفاء

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 28 آذار (بترا)- قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم الخميس، إن المعلومات المتوفرة لديهم تفيد بأن جنود الاحتلال أعدموا أكثر من 200 فلسطيني من النازحين المتواجدين داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة واعتقل نحو ألف آخرين.

وأكد المكتب أن جنود الاحتلال يهددون الطواقم الطبية والنازحين داخل المجمع بقصف وتدمير المباني فوق رؤوسهم أو الخروج للتحقيق والتعذيب أو الإعدام.

من جهة أخرى قال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، إن منطقة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة فيها مئات من جثث الشهداء بسبب استمرار القصف الإسرائيلي، مؤكدا أن الاحتلال استهدف 65 فردا من طواقمهم وقتلهم.

--(بترا)

رصد / ف ق/اح

28/03/2024 17:07:16