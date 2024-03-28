المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال أعدم أكثر من 200 نازح بمجمع الشفاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 آذار (بترا)- قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم الخميس، إن المعلومات المتوفرة لديهم تفيد بأن جنود الاحتلال أعدموا أكثر من 200 فلسطيني من النازحين المتواجدين داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة واعتقل نحو ألف آخرين.
وأكد المكتب أن جنود الاحتلال يهددون الطواقم الطبية والنازحين داخل المجمع بقصف وتدمير المباني فوق رؤوسهم أو الخروج للتحقيق والتعذيب أو الإعدام.
من جهة أخرى قال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، إن منطقة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة فيها مئات من جثث الشهداء بسبب استمرار القصف الإسرائيلي، مؤكدا أن الاحتلال استهدف 65 فردا من طواقمهم وقتلهم.
--(بترا)
رصد / ف ق/اح
28/03/2024 17:07:16
MENAFN28032024000117011021ID1108034217
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.