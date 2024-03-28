حزب تقدُّم يسلِّم الخيرية الهاشمية مساعدات لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 آذار (بترا)- سلم حزب تقدُّم اليوم الخميس طرودا لشحنات الإغاثة الموجهة لقطاع غزة للهيئة الخيرية الهاشمية ضمن الحملة التي أطلقها الحزب في مختلف فروعه لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وقالت نائب الأمين العام للحزب رانيه صبيح خلال لقائها الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، إنّ هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من استمرار جهود المملكة بالوقوف إلى جانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة وتأمين احتياجاتهم.

وأضافت، إن هذه الجهود تنسجم مع جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين في غزة في جميع المحافل الدولية والمحلية والموقف الثابت في دعم صمودهم على ترابهم الوطني، لافتة إلى أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني كان له الدور الكبير في إدخال المساعدات.

وأكدت صبيح أن حزب تقدُّم حرص على تعزيز تمكين الشباب ومنحهم جل اهتمامه من خلال البرامج الذي يتبناها، بالإضافة إلى اهتمامه بالمرأة وحرصه على تعزيز دورها من خلال توليها مواقع قيادية متقدمة في الحزب، مشيرة إلى أن الحزب يتطلع إلى تعزيز أُطر التعاون مستقبلا من قبل متطوعي حزب تقدُّم ممثلاً بقطاع الشباب مع الهيئة الخيرية الهاشمية.

بدوره أكّد الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أن الأردن كان سباقاً دائماً في تقديم الدعم والمساعدات الخارجية، مبينا أن هذا كله جاء استمراراً للجهود الأردنية في دعم أهلنا في غزة.

--(بترا)

ع ح / اح

28/03/2024 17:07:12