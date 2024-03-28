حزب تقدُّم يسلِّم الخيرية الهاشمية مساعدات لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 آذار (بترا)- سلم حزب تقدُّم اليوم الخميس طرودا لشحنات الإغاثة الموجهة لقطاع غزة للهيئة الخيرية الهاشمية ضمن الحملة التي أطلقها الحزب في مختلف فروعه لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.
وقالت نائب الأمين العام للحزب رانيه صبيح خلال لقائها الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، إنّ هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من استمرار جهود المملكة بالوقوف إلى جانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة وتأمين احتياجاتهم.
وأضافت، إن هذه الجهود تنسجم مع جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين في غزة في جميع المحافل الدولية والمحلية والموقف الثابت في دعم صمودهم على ترابهم الوطني، لافتة إلى أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني كان له الدور الكبير في إدخال المساعدات.
وأكدت صبيح أن حزب تقدُّم حرص على تعزيز تمكين الشباب ومنحهم جل اهتمامه من خلال البرامج الذي يتبناها، بالإضافة إلى اهتمامه بالمرأة وحرصه على تعزيز دورها من خلال توليها مواقع قيادية متقدمة في الحزب، مشيرة إلى أن الحزب يتطلع إلى تعزيز أُطر التعاون مستقبلا من قبل متطوعي حزب تقدُّم ممثلاً بقطاع الشباب مع الهيئة الخيرية الهاشمية.
بدوره أكّد الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أن الأردن كان سباقاً دائماً في تقديم الدعم والمساعدات الخارجية، مبينا أن هذا كله جاء استمراراً للجهود الأردنية في دعم أهلنا في غزة.
--(بترا)
ع ح / اح
28/03/2024 17:07:12
MENAFN28032024000117011021ID1108034216
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