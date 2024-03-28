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وزارة الثقافة تحتفي بيوم المسرح العالمي

3/28/2024 2:37:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 آذار (بترا)- احتفت وزارة الثقافة مساء امس باليوم العالمي للمسرح والذي يصادف في 27 آذار من كل عام،
وذلك في ساحة مديرية المسرح والفنون البصرية ومسرح أسامة المشيني في عمان.
وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار في كلمة لها خلال رعايتها الاحتفائية التي نظمتها المديرية وحضرها عدد كبير من الفنانين والمهتمين "يصعب علينا أن نقول شيئا في يوم المسرح العالمي في ظل الأوضاع التي تعيشها غزة وأهلها".
ونوهت النجار الى أن المسرح هو الحياة مهما تقدمت العلوم والتكنولوجيا، مبينة أن المسرح يمثل في مضامينه وثناياه قيم الحق والخير والجمال.
وقال نقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي في كلمته بالاحتفائية ان الخير مضاد للشر والحق مضاد للباطل، مؤكدا ان ما يجري في غزة منافٍ للإنسانية بكل أشكالها.
وكان نائب نقيب الفنانين الفنان زهير النوباني قرأ في مستهل الاحتفائية الترجمة العربية لرسالة اليوم العالمي للمسرح
التي كتباها الكاتب المسرحي النرويجي "جون فوس" لعام 2024.
واشتملت الاحتفائية على عرض مسرحي بعنوان "أنثى النور" في ساحة المديرية وهو نتاج ورشة طلبة قسم الفنون المسرحية في الجامعة الأردنية بإشراف الدكتور فراس الريموني، وتلاه عرض مسرحية "أمل في شارع البتراء" إخراج الشاب نجم الدين الزواهرة وعرضت على مسرح أسامة المشيني.
--(بترا)
م ت/اح
28/03/2024 16:59:22

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