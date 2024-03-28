إصابة 8 جنود إسرائيليين في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 28 آذار (بترا)- أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، إصابة 8 جنود في معارك غزة خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع عدد مصابيه منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 3160 مصابا، بحسب مانقلت هيئة البث الإسرائيلية.

--(بترا)

رصد / ف ق/اح

28/03/2024 16:55:38