Thursday, 28 March 2024 10:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة 8 جنود إسرائيليين في غزة

3/28/2024 2:37:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 28 آذار (بترا)- أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، إصابة 8 جنود في معارك غزة خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع عدد مصابيه منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 3160 مصابا، بحسب مانقلت هيئة البث الإسرائيلية.
--(بترا)
رصد / ف ق/اح
28/03/2024 16:55:38

MENAFN28032024000117011021ID1108034214

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث