إصابة 8 جنود إسرائيليين في غزة

إصابة 8 جنود إسرائيليين في غزة
التاريخ
3/28/2024 2:37:34 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 آذار (بترا)- أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، إصابة 8 جنود في معارك غزة خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع عدد مصابيه منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 3160 مصابا، بحسب مانقلت هيئة البث الإسرائيلية.
--(بترا)
رصد / ف ق/اح
28/03/2024 16:55:38
MENAFN28032024000117011021ID1108034214
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