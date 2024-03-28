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تحويلات مؤقتة على طريق المطار فجر السبت

3/28/2024 2:37:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 آذار (بترا)- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن تحويلات مؤقتة لغايات البدء بأعمال تركيب جسر المشاة المعدني على طريق المطار مقابل جامعة نيويورك سابقا ضمن حدود محافظة العاصمة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، انه سيتم إجراء تحويلات مرورية على طريق المطار، واغلاق السير بالاتجاهين وتحويل السير الى طريق الخدمات اعتبارا من منتصف ليلة بعد غد السبت وحتى صباح اليوم نفسه.
واوضحت الوزارة انه سيتم تحويل السير القادم من الجنوب باتجاه عمان عند المخرج المؤدي إلى ممر عمان التنموي وتحويل السير إلى جسر الطنيب حيث يتم الالتفاف أعلى الجسر والرجوع عبر شارع الخدمات باتجاه عمان والخروج من شارع الخدمات عبر أول مخرج بعد موقع جسر المشاة المراد تركيبه.
وسيتم تحويل السير القادم من ممر عمان التنموي شارع 100، إلى مسرب الخدمة قبل جسر الطنيب باتجاه عمان والعودة إلى شارع المطار عبر أول مخرج لشارع الخدمات بعد موقع الجسر المراد تركيبه، و يبقى السير المتجه الى طريق مطار الملكة علياء و محافظات الجنوب كما هو.
كما سيتم تحويل السير للمسرب القادم من عمان الى الجنوب الى شارع الخدمات و الخروج من شارع الخدمات عبر المخرج المخصص بعد موقع الجسر المراد تركيبه.
ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ الأعمال كافة وإعادة الحركة المرورية على الطريق صباح يوم السبت المقبل حيث عملت الوزارة على تجهيز موقع التحويل بكافة عناصر السلامة العامة.
وتهيب وزارة الأشغال بسالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.
- -(بترا)
م ح/ اح
28/03/2024 16:55:34

MENAFN28032024000117011021ID1108034213

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