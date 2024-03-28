الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الايرلندي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 28 آذار (بترا) - تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيرلندي ميهال مارتن، أكد خلاله الوزيران ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال مساعدات كافية ومستدامة وفورية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وشدد الوزيران على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2728 الذي تبناه المجلس بتاريخ 25 آذار الحالي والداعي الى وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، وعلى أهمية احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وبحث الصفدي مع نظيره الإيرلندي الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يفرضها على أكثر من مليوني فلسطيني.

وأكد الوزيران استمرار العمل والتعاون في جهود إدخال المساعدات إلى غزة.

وشكر الصفدي مارتن على موقف بلاده المتمسك بضرورة وقف النار واحترام القانون الدولي وتنفيذ حل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام، كما أكد الصفدي أهمية إعلان إيرلندا ودول أوروبية أخرى أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية.

--(بترا)

ص خ/اح

28/03/2024 16:55:08