غزة تنتصر أمسية فنية في بيت شقير للثقافة والتراث

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 28 آذار (بترا) جدد مثقفون وفنانون أردنيون تضامنهم مع أهلنا في غزة، بأمسية رمضانية ثقافية وفنية، حملت عنوان "غزة تنتصر"، مساء أمس الاربعاء في بيت شقير للثقافة والتراث بعمان.

وشارك في الامسية عضو رابطة الكتاب الشاعر رامي ياسين بقراءة عدد من قصائد النثر التي تناولت ما يجري من عدوان يشنه الاحتلال الاسرائيلي على اهلنا في قطاع غزة، في تعبير عن التضامن والانتصار لغزة واهلها.

وفي الامسية التي تفاعل معها الحضور، قدم عازف الناي الفنان ليث سليمان مقطوعات وفقرات موسيقية ذات ايقاع حزين تناجي غزة واهلها.

--(بترا)

ع ع/ م ت/اح

28/03/2024 16:42:09