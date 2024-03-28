MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 آذار (بترا)- أقامت مؤسسة ولي العهد، أخيرا، حفل اختتام برنامج "شباب قيادي في الأردن" الذي تم تنفيذه بدعم من البنك الإسلامي للتنمية وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم.

وتخلل الحفل الذي أقيم في مخيم الأميرة بسمة الكشفي في منطقة دبين على مدار يومين، تنفيذ فعاليات متنوعة منها أعمال تطوعية وفعاليّة إفطار رمضاني، وفي الختام تم تسليم الشهادات التكريمية للمشاركين تقديراً لجهودهم.

ويهدف برنامج "شباب قيادي في الأردن" الذي شارك فيه 138 شابا وشابة من منتسبي برامج المؤسسة، إلى تطوير قدرات اليافعين على الصعيد القيادي، خاصّة في آليات التفاوض الفعّال، وأساسيات المناظرة ومنهجيات التطوع.

وقامت المؤسسة وبالتنسيق مع خبراء في المجالات سابقة الذكر، بتنفيذ برامج تعزيز قدرات للمدربين من كادر الوزارة، ليقوموا بدورهم في تدريب الشباب والشابات والمشاركين.

وفي كلمة لها خلال الحفل، قالت نجود سرحان، نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة البرامج وتميز الأداء في مؤسسة ولي العهد: "إن البرنامج جاء استكمالاً لإنجازات المشاركين المنتسبين لبرنامج "القيادة للمدارس" أحد برامجنا المندرجة تحت مسار القيادة"، مبينة أن "مؤسسة ولي العهد فخورة بتنفيذ الشباب لأعمال تطوعية من خلال المنصة الوطنيّة للتطوّع ومشاركة الشباب (نحنُ)، وسعيدة جداً بشراكة العمل مع البنك الإسلامي للتنمية ووزارة التربية والتعليم".

من جهتها أثنت الدكتورة رائدة بدر، مستشار وزير التربية والتعليم لمديرية الكشافة والمرشدات على دور المؤسسة الكبير في دعم وتطوير قدرات الشباب من خلال البرامج العديدة، وقالت: "لقد لمسنا مشاركة فعالة واهتماما كبيرا من قبل الطلاب، وتغييرا إيجابيا على هيكلية التفكير لديهم، مشيرة الى أن هذه البرامج تدعم الوزارة في تحقيق أهدافها التنمويّة للشباب، ونشكر البنك الإسلامي للتنمية على دعمهم وتوفير الفرص للشباب والشابات".

تجدر الإشارة إلى أن البنك الإسلامي للتنمية هو بنك تنموي متعدد الأطراف بأثر عالمي واسع النطاق يعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويرتكز على بناء الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في 57 بلداً من البلدان الإسلامية من خلال توفير البنية التحتية لتمكين المجتمعات من الوصول لحياة أفضل.

--(بترا)

م ق/ اح

28/03/2024 16:38:53