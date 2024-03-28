صعود الاسترليني مقابل الدولار واليورو
التاريخ
3/28/2024 2:37:30 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 28 آذار (بترا)- ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم الخميس، أمام العملتين الأميركية والأوروبية الموحدة (يورو)، وفق تقارير من مراكز المال البريطانية.
وصعد الإسترليني اليوم بنسبة 22ر0 بالمئة مقابل الدولار ليصل الى 2644ر1 دولار، وبنسبة 20ر0 بالمئة أمام اليورو عند 1691ر1 يورو.
--(بترا)
ر ش/ ف م/اح
28/03/2024 16:22:33
MENAFN28032024000117011021ID1108034209
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