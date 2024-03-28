صعود الاسترليني مقابل الدولار واليورو

لندن 28 آذار (بترا)- ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم الخميس، أمام العملتين الأميركية والأوروبية الموحدة (يورو)، وفق تقارير من مراكز المال البريطانية. وصعد الإسترليني اليوم بنسبة 22ر0 بالمئة مقابل الدولار ليصل الى 2644ر1 دولار، وبنسبة 20ر0 بالمئة أمام اليورو عند 1691ر1 يورو. --(بترا) ر ش/ ف م/اح 28/03/2024 16:22:33

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