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دائرة الشؤون الفلسطينية تتبرع لغزة

3/28/2024 2:37:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 آذار (بترا)- تبرعت دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان خدمات المخيمات، بمبلغ 10 آلاف دينار إلى غزة من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وأكد رئيس الدائرة المهندس رفيق خرفان، في بيان اليوم الخميس، أن هذا التبرع يعبر عن الموقف الأردني لدعم صمود الأشقاء في قطاع غزة، وسيرا على خطى جلالة الملك في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة ومشاركته في عمليات الإنزال الجوية.
--(بترا)
ه ع/ ف م
28/03/2024 16:03:41

MENAFN28032024000117011021ID1108034207

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