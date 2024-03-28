دائرة الشؤون الفلسطينية تتبرع لغزة

دائرة الشؤون الفلسطينية تتبرع لغزة
التاريخ
3/28/2024 2:37:27 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 آذار (بترا)- تبرعت دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان خدمات المخيمات، بمبلغ 10 آلاف دينار إلى غزة من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وأكد رئيس الدائرة المهندس رفيق خرفان، في بيان اليوم الخميس، أن هذا التبرع يعبر عن الموقف الأردني لدعم صمود الأشقاء في قطاع غزة، وسيرا على خطى جلالة الملك في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة ومشاركته في عمليات الإنزال الجوية.
--(بترا)
ه ع/ ف م
28/03/2024 16:03:41
MENAFN28032024000117011021ID1108034207
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