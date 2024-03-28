إطلاق مبادرة الامتياز التجاري المصغّر في الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 آذار (بترا)- أطلق برنامج تطوير إنتاجية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة (إقلاع) في منظمة ميرسي كور العالمية، اليوم الخميس، مبادرة "الامتياز التجاري المصغّر"، انطلاقًا من رؤيته لتعزيز قدرات المشاريع الصغيرة في الأردن.
وتهدف المبادرة، التي تم اطلاقها من خلال شركة "مايجريت" احد الشركاء التنفيذيين للبرنامج" إلى دعم الشركات العاملة في الأردن للتوسع على المستوى الوطني من خلال توفير المعرفة والأدوات اللازمة لتطوير وإدارة مشاريع في مجال الامتياز التجاري المصغّر.
وتضمن حفل الإطلاق توقيع ثلاث اتفاقيات لدعم تطوير الامتياز التجاري المصغر مع عدد من الشركات والمؤسسات المحلية وهي روضة "كيريو" التي تم تأسيسها من خلال مؤسسة إنقاذ الطفل في الأردن، وشركة "ووشي ووش" وشركة "هايبوفارم".
وأكد مدير برنامج إقلاع ليث القاسم، أهمية جذب الأعمال إلى المجتمعات المحلية وتقديم الخدمات اللازمة لها، مبينا أن البرنامج يعمل مع شركائه التنفيذيين على تحسين فرص الوصول إلى الأسواق.
وقال، إن هذه المبادرة ستساعد في تشجيع الابتكار، وتعزيز التفاعل مع عدد أكبر من المستفيدين وضمان وصول المشاريع إلى الموارد الأساسية والأسواق، مؤكدا أن ما يميز نموذج الامتياز التجاري المصغّر انخفاض التكاليف نسيبًا؛ ما يجعله ملائمًا للمجتمعات ذات الدخل المنخفض.
وبين أن هذا النموذج يوفر فرص عمل داخل المجتمعات المحلية ويحفّز الأفراد على تأسيس مشاريعهم الخاصة وبناء كفاءات جديدة لإدارة الأعمال.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مايجريت نادر نعمة، إن المشاركين في المبادرة سيتلقّون خدمات استشارية وتدريبية في مجال إدارة الأعمال على مدى ستة أشهر، سيتعلمون خلالها تصميم نموذج الامتياز التجاري المصغر الخاص بكل شركة أو مؤسسة، وتصميم الأدلة التشغيلية ومجموعات الأدوات، وبناء القدرات والجاهزية اللازمة، متوقعا أن يساهم تطبيق نماذج الامتياز المصغر في نمو المؤسسات الشريكة وتوسعها.
بدورها اكدت الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنقاذ الطفل في الأردن ديالا الخمرة، أهمية المشاركة في المبادرة، مبينة أن روضة كيوريو ستخصص جزءًا من عائداتها لدعم رائدات الأعمال لإنشاء رياض أطفال "فضوليو" المجتمعية المتاحة للجميع وبأسعار معقولة.
وقال الشريك المؤسس لشركة واشي ووش، مازن درويش، إن الحاصلين على الامتياز التجاري المصغر من خلال هذه المبادرة، سيعملون على تقديم خدمة تنظيف السيارات والأثاث على نطاق مصغّر باستخدام علامة واشي ووش التجارية، وباستخدام التكنولوجيا والأنظمة الخاصة بها.
وقال مؤسس شركة هايبو فارم، المثنى المحيسن، إن الحاصلين على الامتياز التجاري المصغّر سيعملون على إدارة وتنفيذ أنشطة زراعية كالحصاد وبيع المنتجات الزراعية وتسويقها، بهدف تعزيز ممارسات الزراعة المستدامة".
يذكر أن برنامج تطوير إنتاجية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة (إقلاع)، بدأ تنفيذه في الأردن عام 2022، ويهدف إلى دعم المشاريع المنزلية والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة في الأردن، لتنمو وتتطور وتصبح قادرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية.
--(بترا)
م خ / ف م/اح
28/03/2024 16:00:13
MENAFN28032024000117011021ID1108034206
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.