إطلاق مبادرة الامتياز التجاري المصغّر في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 آذار (بترا)- أطلق برنامج تطوير إنتاجية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة (إقلاع) في منظمة ميرسي كور العالمية، اليوم الخميس، مبادرة "الامتياز التجاري المصغّر"، انطلاقًا من رؤيته لتعزيز قدرات المشاريع الصغيرة في الأردن.

وتهدف المبادرة، التي تم اطلاقها من خلال شركة "مايجريت" احد الشركاء التنفيذيين للبرنامج" إلى دعم الشركات العاملة في الأردن للتوسع على المستوى الوطني من خلال توفير المعرفة والأدوات اللازمة لتطوير وإدارة مشاريع في مجال الامتياز التجاري المصغّر.

وتضمن حفل الإطلاق توقيع ثلاث اتفاقيات لدعم تطوير الامتياز التجاري المصغر مع عدد من الشركات والمؤسسات المحلية وهي روضة "كيريو" التي تم تأسيسها من خلال مؤسسة إنقاذ الطفل في الأردن، وشركة "ووشي ووش" وشركة "هايبوفارم".

وأكد مدير برنامج إقلاع ليث القاسم، أهمية جذب الأعمال إلى المجتمعات المحلية وتقديم الخدمات اللازمة لها، مبينا أن البرنامج يعمل مع شركائه التنفيذيين على تحسين فرص الوصول إلى الأسواق.

وقال، إن هذه المبادرة ستساعد في تشجيع الابتكار، وتعزيز التفاعل مع عدد أكبر من المستفيدين وضمان وصول المشاريع إلى الموارد الأساسية والأسواق، مؤكدا أن ما يميز نموذج الامتياز التجاري المصغّر انخفاض التكاليف نسيبًا؛ ما يجعله ملائمًا للمجتمعات ذات الدخل المنخفض.

وبين أن هذا النموذج يوفر فرص عمل داخل المجتمعات المحلية ويحفّز الأفراد على تأسيس مشاريعهم الخاصة وبناء كفاءات جديدة لإدارة الأعمال.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مايجريت نادر نعمة، إن المشاركين في المبادرة سيتلقّون خدمات استشارية وتدريبية في مجال إدارة الأعمال على مدى ستة أشهر، سيتعلمون خلالها تصميم نموذج الامتياز التجاري المصغر الخاص بكل شركة أو مؤسسة، وتصميم الأدلة التشغيلية ومجموعات الأدوات، وبناء القدرات والجاهزية اللازمة، متوقعا أن يساهم تطبيق نماذج الامتياز المصغر في نمو المؤسسات الشريكة وتوسعها.

بدورها اكدت الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنقاذ الطفل في الأردن ديالا الخمرة، أهمية المشاركة في المبادرة، مبينة أن روضة كيوريو ستخصص جزءًا من عائداتها لدعم رائدات الأعمال لإنشاء رياض أطفال "فضوليو" المجتمعية المتاحة للجميع وبأسعار معقولة.

وقال الشريك المؤسس لشركة واشي ووش، مازن درويش، إن الحاصلين على الامتياز التجاري المصغر من خلال هذه المبادرة، سيعملون على تقديم خدمة تنظيف السيارات والأثاث على نطاق مصغّر باستخدام علامة واشي ووش التجارية، وباستخدام التكنولوجيا والأنظمة الخاصة بها.

وقال مؤسس شركة هايبو فارم، المثنى المحيسن، إن الحاصلين على الامتياز التجاري المصغّر سيعملون على إدارة وتنفيذ أنشطة زراعية كالحصاد وبيع المنتجات الزراعية وتسويقها، بهدف تعزيز ممارسات الزراعة المستدامة".

يذكر أن برنامج تطوير إنتاجية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة (إقلاع)، بدأ تنفيذه في الأردن عام 2022، ويهدف إلى دعم المشاريع المنزلية والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة في الأردن، لتنمو وتتطور وتصبح قادرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية.

--(بترا)

م خ / ف م/اح

28/03/2024 16:00:13