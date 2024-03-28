Thursday, 28 March 2024 10:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحنيطي يستقبل مندوب المملكة المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية

3/28/2024 2:37:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 آذار (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس في مكتبه بالقيادة العامة، مندوب المملكة المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية مارك برايسون.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، آخر تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة، وتعزيز الجهود المستهدفة لإيصال مزيد من المساعدات الإغاثية العاجلة لجميع أنحاء القطاع.
--(بترا)
ب م/ف م/رق
28/03/2024 15:43:05

MENAFN28032024000117011021ID1108034205

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث