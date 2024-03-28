الحنيطي يستقبل مندوب المملكة المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية

الحنيطي يستقبل مندوب المملكة المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية
التاريخ
3/28/2024 2:37:25 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 آذار (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس في مكتبه بالقيادة العامة، مندوب المملكة المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية مارك برايسون.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، آخر تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة، وتعزيز الجهود المستهدفة لإيصال مزيد من المساعدات الإغاثية العاجلة لجميع أنحاء القطاع.
--(بترا)
ب م/ف م/رق
28/03/2024 15:43:05
MENAFN28032024000117011021ID1108034205
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