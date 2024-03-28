الحنيطي يستقبل مندوب المملكة المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 آذار (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس في مكتبه بالقيادة العامة، مندوب المملكة المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية مارك برايسون.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، آخر تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة، وتعزيز الجهود المستهدفة لإيصال مزيد من المساعدات الإغاثية العاجلة لجميع أنحاء القطاع.

--(بترا)

ب م/ف م/رق

28/03/2024 15:43:05