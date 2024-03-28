ديوان المحاسبة يشارك بمنتدى النزاهة ومكافحة الفساد في باريس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 آذار (بترا)- شارك ديوان المحاسبة بفعاليات أسبوع النزاهة العالمي، الذي يعقد في العاصمة الفرنسية، باريس، بتنظيم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحضور قادة من جميع أنحاء العالم، من خلال اجتماع تحالف المدققين، ومنتدى النزاهة ومكافحة الفساد إضافة الى جلسات حوارية ونقاشية رفيعة المستوى.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، في اجتماع تحالف المدققين، العلاقة الوطيدة التي تربط التدقيق مع النزاهة والكفاءة المهنية والسلوك الأخلاقي، مشيرا إلى ضرورة تأقلم المدقق مع التوجهات الحديثة للنزاهة، وتبني النماذج غير التقليدية لنهج شامل يدمج الاحتراف والنزاهة والأخلاق في أطر التدقيق.

وقدم الحمادين عرضا بعنوان "دور التدقيق في تعزيز النزاهة والسلوك الأخلاقي"، تطرق من خلالها الى الدور الهام الذي يقوم به المدقق الذي لا يقتصر فقط على التأكد من الامتثال للأنظمة والقوانين بل في التصدي للمخاطر الضمنية والجوهرية، مبينا أهمية اتباع المعايير العالمية للتدقيق الداخلي، مع التركيز على مكافحة الاحتيال.

كما قدم حالة عملية عن دور الأجهزة العليا للرقابة في ردع عمليات الاحتيال من خلال منظومة الأخلاق.

ولفت إلى أهمية بناء ثقافة النزاهة وتعزيز السلوك الأخلاقي في المؤسسات العامة، مؤكدا أن المشاركة في "منتدى النزاهة ومكافحة الفساد" الذي جاء بالتزامن مع الذكرى الـ25 لاتفاقية مكافحة الرشوة.

يشار الى أن أسبوع النزاهة يعد فرصة جوهرية للقادة ورؤساء الحكومات والسياسيين والمفكرين من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات والرؤى حول كيفية تعزيز الاستجابات للتحديات العالمية لمكافحة الفساد، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التدقيق واكتشاف الفساد فضلا عن تسليط الضوء على اتفاقية مكافحة الرشوة والتي تعد دافعا لتغيير السياسات.

--(بترا)

رش/ف م/رق

28/03/2024 15:39:23