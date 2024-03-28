ديوان المحاسبة يشارك بمنتدى النزاهة ومكافحة الفساد في باريس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 آذار (بترا)- شارك ديوان المحاسبة بفعاليات أسبوع النزاهة العالمي، الذي يعقد في العاصمة الفرنسية، باريس، بتنظيم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحضور قادة من جميع أنحاء العالم، من خلال اجتماع تحالف المدققين، ومنتدى النزاهة ومكافحة الفساد إضافة الى جلسات حوارية ونقاشية رفيعة المستوى.
وأكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، في اجتماع تحالف المدققين، العلاقة الوطيدة التي تربط التدقيق مع النزاهة والكفاءة المهنية والسلوك الأخلاقي، مشيرا إلى ضرورة تأقلم المدقق مع التوجهات الحديثة للنزاهة، وتبني النماذج غير التقليدية لنهج شامل يدمج الاحتراف والنزاهة والأخلاق في أطر التدقيق.
وقدم الحمادين عرضا بعنوان "دور التدقيق في تعزيز النزاهة والسلوك الأخلاقي"، تطرق من خلالها الى الدور الهام الذي يقوم به المدقق الذي لا يقتصر فقط على التأكد من الامتثال للأنظمة والقوانين بل في التصدي للمخاطر الضمنية والجوهرية، مبينا أهمية اتباع المعايير العالمية للتدقيق الداخلي، مع التركيز على مكافحة الاحتيال.
كما قدم حالة عملية عن دور الأجهزة العليا للرقابة في ردع عمليات الاحتيال من خلال منظومة الأخلاق.
ولفت إلى أهمية بناء ثقافة النزاهة وتعزيز السلوك الأخلاقي في المؤسسات العامة، مؤكدا أن المشاركة في "منتدى النزاهة ومكافحة الفساد" الذي جاء بالتزامن مع الذكرى الـ25 لاتفاقية مكافحة الرشوة.
يشار الى أن أسبوع النزاهة يعد فرصة جوهرية للقادة ورؤساء الحكومات والسياسيين والمفكرين من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات والرؤى حول كيفية تعزيز الاستجابات للتحديات العالمية لمكافحة الفساد، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التدقيق واكتشاف الفساد فضلا عن تسليط الضوء على اتفاقية مكافحة الرشوة والتي تعد دافعا لتغيير السياسات.
--(بترا)
رش/ف م/رق
28/03/2024 15:39:23
MENAFN28032024000117011021ID1108034204
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