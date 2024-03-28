الجمارك تقيم مأدبة إفطار لمديري الجهات الرقابية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 آذار (بترا)- أقامت دائرة الجمارك الأردنية مأدبة إفطار رمضاني حضرها وزير المالية الدكتور محمد العسعس، والمدراء العامون السابقون لدائرة الجمارك، والأمناء العامون لوزارتي المالية والبيئة، ومدراء الجهات الرقابية، وممثلون عن القطاع الخاص من الشركاء الاستراتيجيين، ومدراء المديريات والمراكز الجمركية في مبنى مديرية مكافحة التهريب.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس، اعتزازه بكوادر دائرة الجمارك وما تقوم به من جهود كبيرة في خدمة الوطن وحماية الاقتصاد والمواطن على مدى السنوات الطويلة الماضية ومنذ تأسيسها، مشيرا إلى إنجازات الجمارك في العديد من المجالات ودورها في أمن الحدود واهتمامها بالشراكة مع القطاعات كافة.
من جهته، أكد مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة حرص الجمارك على إكمال مسيرة الأوائل من المدراء السابقين التي انطلقت منذ التأسيس، وتعزيز التعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لتطوير الخدمات المقدمة وتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة وإدامة انسياب البضائع والرقابة عليها.
وتحدث رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، عن العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص والتغير الإيجابي الذي أسهم في إنجاح مشاريع القطاع الخاص وأثر ذلك في المساهمة في الحد من البطالة.
--(بترا)
ر ش/اح
28/03/2024 15:26:39
MENAFN28032024000117011021ID1108034203
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