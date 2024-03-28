الجمارك تقيم مأدبة إفطار لمديري الجهات الرقابية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 آذار (بترا)- أقامت دائرة الجمارك الأردنية مأدبة إفطار رمضاني حضرها وزير المالية الدكتور محمد العسعس، والمدراء العامون السابقون لدائرة الجمارك، والأمناء العامون لوزارتي المالية والبيئة، ومدراء الجهات الرقابية، وممثلون عن القطاع الخاص من الشركاء الاستراتيجيين، ومدراء المديريات والمراكز الجمركية في مبنى مديرية مكافحة التهريب.

وأكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس، اعتزازه بكوادر دائرة الجمارك وما تقوم به من جهود كبيرة في خدمة الوطن وحماية الاقتصاد والمواطن على مدى السنوات الطويلة الماضية ومنذ تأسيسها، مشيرا إلى إنجازات الجمارك في العديد من المجالات ودورها في أمن الحدود واهتمامها بالشراكة مع القطاعات كافة.

من جهته، أكد مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة حرص الجمارك على إكمال مسيرة الأوائل من المدراء السابقين التي انطلقت منذ التأسيس، وتعزيز التعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لتطوير الخدمات المقدمة وتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة وإدامة انسياب البضائع والرقابة عليها.

وتحدث رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، عن العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص والتغير الإيجابي الذي أسهم في إنجاح مشاريع القطاع الخاص وأثر ذلك في المساهمة في الحد من البطالة.

--(بترا)

ر ش/اح

28/03/2024 15:26:39