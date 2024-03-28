نمو صادرات الأسمدة والألبسة في كانون الثاني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 آذار (بترا)- شهدت الصادرات الوطنية في شهر كانون الثاني من العام الحالي، نموا في نسب صادراتها لكل من الأسمدة بنسبة 82.6 بالمئة، والألبسة وتوابعها بنسبة 21.2 بالمئة، ومحضرات الصيدلة بما نسبته 8.8 بالمئة.

وفي المقابل، تراجعت نسب الصادرات الوطنية خلال كانون الثاني لهذا العام، لكل من الحلي والمجوهرات بنسبة 21.4 بالمئة، والبوتاس الخام بنسبة 8.3 بالمئة، والفوسفات 22.2 بالمئة، إضافة إلى المواد الأخرى بنسبة 2.8 بالمئة.

وأظهرت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري للتجارة الخارجية أن قيمة الصادرات الوطنية من الأسمدة بلغت في كانون الثاني الماضي ما يقارب 42 مليون دينار، مقارنة مع 23 مليونا لنفس الشهر من العام الماضي، فيما وصلت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها حوالي 132 مليون دينار، مقابل 109 ملايين للشهر نفسه من العام الماضي، في حين بلغت صادرات محضرات الصيدلة 37 مليون دينار في كانون الثاني الماضي مقارنة مع 34 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب المعطيات الإحصائية، وصلت قيمة صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات في كانون الثاني من العام الحالي، حوالي 55 مليون دينار، مقابل 70 مليون دينار لنفس الشهر من العام الماضي، كما بلغت قيمة صادرات البوتاس الخام حوالي 44 مليون دينار، مقابل 48 مليونا لنفس فترة المقارنة من العام الماضي.

فيما بلغت قيمة صادرات المملكة من الفوسفات في كانون الثاني من العام الحالي، نحو 42 مليون دينار، مقارنة مع 54 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي، كما وصلت قيمة صادرات المواد الأخرى حوالي 241 مليون دينار في كانون الثاني لهذا العام، مقارنة مع 248 مليونا لنفس الشهر من العام الماضي.

وأشارت البيانات الإحصائية، إلى ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات الوطنية في كانون الثاني من العام الحالي بنسبة 1.2 بالمئة، وصولا إلى 593 مليون دينار، مقارنة مع 586 مليون دينار لنفس الشهر من العام الماضي.

وتعرف الصادرات الوطنية وفقا لنظام التجارة الخارجية بأنها جميع السلع المعدة للتصدير خارج المملكة، والتي تمَّ إنتاجها أو تصنيعها محليًّا بالكامل، أوالتي أُجرِي عليها عملية صناعية غيَّرت من شكلها وقيمتها.

--(بترا)

و ر / ف م/اح

28/03/2024 15:22:24