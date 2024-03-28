كريشان يرعى إفطار عمال الوطن في بلدية السلط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 28 آذار (بترا)- رعى نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، مساء أمس مأدبة الإفطار التي أقامها رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، تكريما لعمال الوطن.
وأعرب كريشان عن اعتزازه بالجهود الكبيرة التي يبذلها عمال الوطن في جميع البلديات للمحافظة على النظافة العامة، مؤكدا دعمه لهم على هذه الجهود.
بدوره، أكد الحياري، فخره بعمال الوطن وجميع كوادر بلدية السلط الكبرى على اختلاف مناصبهم ومواقع عملهم.
وحضر المأدبة، وزير الأشغال العامة المهندس ماهر ابو السمن، ومحافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود، وعدد من نواب محافظة البلقاء، والأمناء العامون في وزارة الإدارة المحلية وعدد من رؤساء بلديات محافظة البلقاء.
--(بترا)
أع/ف م/رق
28/03/2024 15:17:59
MENAFN28032024000117011021ID1108034200
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