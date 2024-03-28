عملية جراحية نوعية في مستشفى الملك المؤسس

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 28 اذار (بترا) - أجريت في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي عملية نوعية لبؤرة صرعية (شحنات زائدة) لمريض يعاني من صرع غير مستجيب للأدوية باستخدام تسجيل الشحنات الزائدة بشكل مباشر من الدماغ.

وأشار استشاري الاعصاب و المتخصص في أمراض الصرع و الشحنات الزائدة الدكتور أحمد ياسين الى أن المريض الذي أجريت له العملية عانى منذ طفولته من تشنجات متكررة ومعاندة للأدوية، مشيرا الى أن صور الرنين الدماغي أظهرت خللا تركيبيا واسعا في النصف الأيمن من الدماغ، و بعد ان اجريت مراقبة الدماغ بواسطة الفيديو مع التخطيط داخل المستشفى على مدار ايام، تبين ان الشحنات تصدر من الجزء الصدغي (الجانبي) ومقدمة الجزء القذالي (الخلفي) من الجهة اليمنى .

وقال استشاري جراحة الدماغ والمتخصص بجراحة البؤر الصرعية و الشحنات الزائدة الدكتور عامر جرادات ان ما يقرب من ثلث مرضى الصرع (الشحنات الدماغية الزائدة) لا يستجيبون للعلاجات الدوائية و ان إزالة البؤرة الصرعية في عديد من هذه الحالات يؤدي إلى سيطرة على الشحنات او حتى التخلص التام منها.

وأضاف، انه تم خلال العملية الجراحية اجراء مراقبة قشرة الدماغ بشكل مباشر بواسطة اقطاب كهربائية، و بعد تأكيد منطقة بؤرة الصرع تم إزالتها جراحيا و من ثم التأكد من خلال الاقطاب الكهربائية ان النسيج الدماغي المتبقي لا يصدر شحنات زائدة، و بعد مضي ما يقرب من شهر وعند مراجعة عيادة الاعصاب أكد المريض وذووه عدم حدوث اي تشنجات كهربائية منذ إجراء العملية.

وقال مدير عام المستشفى الدكتور خلدون بشايرة إن مستشفى الملك المؤسس يفخر بتقديم هذه العمليات النوعية ذات التعقيد العالي، لافتا الى ان قسمي أمراض الاعصاب وجراحة الاعصاب يسعيان لتقديم خدمات استثنائية للمرضى من خلال تشكيل فرق مشتركة.

وأشار الى ان المستشفى لديه وحدة جراحة دماغ و اعصاب متكاملة وسيتم قريبا افتتاح الوحدة المتكاملة لأمراض الدماغ والاعصاب و التي ستحتوي على وحدة مراقبة الدماغ لمرضى الشحنات و الصرع ووحدة الجلطات الدماغية ووحدة العناية الحثيثة للدماغ و الاعصاب.

--(بترا)

ب و/اح

28/03/2024 15:16:59