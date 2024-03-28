عملية جراحية نوعية في مستشفى الملك المؤسس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 28 اذار (بترا) - أجريت في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي عملية نوعية لبؤرة صرعية (شحنات زائدة) لمريض يعاني من صرع غير مستجيب للأدوية باستخدام تسجيل الشحنات الزائدة بشكل مباشر من الدماغ.
وأشار استشاري الاعصاب و المتخصص في أمراض الصرع و الشحنات الزائدة الدكتور أحمد ياسين الى أن المريض الذي أجريت له العملية عانى منذ طفولته من تشنجات متكررة ومعاندة للأدوية، مشيرا الى أن صور الرنين الدماغي أظهرت خللا تركيبيا واسعا في النصف الأيمن من الدماغ، و بعد ان اجريت مراقبة الدماغ بواسطة الفيديو مع التخطيط داخل المستشفى على مدار ايام، تبين ان الشحنات تصدر من الجزء الصدغي (الجانبي) ومقدمة الجزء القذالي (الخلفي) من الجهة اليمنى .
وقال استشاري جراحة الدماغ والمتخصص بجراحة البؤر الصرعية و الشحنات الزائدة الدكتور عامر جرادات ان ما يقرب من ثلث مرضى الصرع (الشحنات الدماغية الزائدة) لا يستجيبون للعلاجات الدوائية و ان إزالة البؤرة الصرعية في عديد من هذه الحالات يؤدي إلى سيطرة على الشحنات او حتى التخلص التام منها.
وأضاف، انه تم خلال العملية الجراحية اجراء مراقبة قشرة الدماغ بشكل مباشر بواسطة اقطاب كهربائية، و بعد تأكيد منطقة بؤرة الصرع تم إزالتها جراحيا و من ثم التأكد من خلال الاقطاب الكهربائية ان النسيج الدماغي المتبقي لا يصدر شحنات زائدة، و بعد مضي ما يقرب من شهر وعند مراجعة عيادة الاعصاب أكد المريض وذووه عدم حدوث اي تشنجات كهربائية منذ إجراء العملية.
وقال مدير عام المستشفى الدكتور خلدون بشايرة إن مستشفى الملك المؤسس يفخر بتقديم هذه العمليات النوعية ذات التعقيد العالي، لافتا الى ان قسمي أمراض الاعصاب وجراحة الاعصاب يسعيان لتقديم خدمات استثنائية للمرضى من خلال تشكيل فرق مشتركة.
وأشار الى ان المستشفى لديه وحدة جراحة دماغ و اعصاب متكاملة وسيتم قريبا افتتاح الوحدة المتكاملة لأمراض الدماغ والاعصاب و التي ستحتوي على وحدة مراقبة الدماغ لمرضى الشحنات و الصرع ووحدة الجلطات الدماغية ووحدة العناية الحثيثة للدماغ و الاعصاب.
--(بترا)
ب و/اح
28/03/2024 15:16:59
MENAFN28032024000117011021ID1108034199
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