ارتفاع الإيرادات المحلية العام الماضي إلى 8.432 مليارات دينار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 آذار (بترا) بلغت الإيرادات المحلية خلال العام الماضي 2023 ما قيمته 8.432 مليارات دينار، مقابل 8.122 مليارات دينار خلال العام 2022، بارتفاع بلغ 310 ملايين دينار.

وجاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 136.4 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 173.7 مليون دينار، مقارنة مع العام الماضي، حيث بلغت تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية ما نسبته 87.6 بالمئة وهذا يعكس النهج الحكومي المتبع في تعزيز الاستقلال المالي.

وبحسب النشرة الشهرية لوزارة المالية، يعزى ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى ارتفاع الضريبة العامة على الدخل والأرباح بحوالي 215 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 1.763 مليار دينار خلال عام 2023، مقارنة بما قيمته 1.548 مليار دينار خلال العام 2022، ويعود هذا الارتفاع نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية ودون رفع النسب الضريبية.

على صعيد آخر، ارتفعت النفقات العامة خلال العام الماضي 2023 بما قيمته 537.2 مليون دينار لتصل الى ما قيمته 11.004 مليار دينار أو ما نسبته 5.1 بالمئة، مقارنة مع العام 2022، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 672 مليون دينار أو ما نسبته 7.5 بالمئة.

--(بترا)

رش/ع س/رق



28/03/2024 15:14:23