الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق وادي تُقبل في إربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 28 آذار (بترا) أشرف الغزاوي - أنهت مديرية أشغال محافظة إربد، اليوم الخميس، أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق وادي تُقبل شمالي إربد، البالغ طوله نحو 2 كم، وبتكلفة 210 آلاف دينار.

ويهدف المشروع الذي تم تمويله من مخصصات مجلس محافظة إربد اللامركزية، للحد من الحوادث المرورية المتكررة التي كان يشهدها.

وقال رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني لـ(بترا)، إن تأهيل طريق "وادي تُقبل" يأتي استجابة للاحتياجات والمطالب الأهلية بشأن معاناة سكان من قرى إربد الشمالية من تكرر الحوادث المرورية القاتلة على الطريق بسبب ضيق سعته وتآكل بنيته التحتية مع وجود منعطفات خطرة على مساره.

وأكد بني هاني، حرص مجلس المحافظة على متابعة إعادة تأهيل الطرق الرئيسية والثانوية والزراعية في مختلف المناطق، لافتاً إلى أن قيمة مشروعات قطاع الأشغال العامة التي جرى طرحها للعام الحالي زادت على 3.1 مليون دينار منها 550 ألف لتسديد مطالبات مالية سابقة.

يشار إلى أن طريق وادي تُقبل - فوعرا، نافذ للواءي القصبة وبني كنانة، ويخدم 5 قرى في شمال غرب إربد، هي: فوعرا، وأسعره، وحور، وتُقبل، وأم الجدايل.

-- (بترا)

أ غ/ع س/رق

28/03/2024 14:38:53