القوات المسلحة تنفذ 5 إنزالات جوية على غزة بمشاركة دولية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 آذار (بترا) - نفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الخميس، 5 إنزالات جوية حملت مساعدات إنسانية وغذائية بمشاركة دول شقيقة وصديقة، استهدفت عددا من المواقع في شمال قطاع غزة.

وشاركت في تنفيذ العملية طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الدولية المتواصلة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية الصعبة التي تسببت بها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكدت القوات المسلحة، أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 62 إنزالا جويا أردنيا، 104 إنزالات جوية بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

--(بترا)

ل م/ع س/رق

28/03/2024 14:47:20