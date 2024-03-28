الزعبي يتوج بالميدالية الفضية في بطولة بيروت لكرة الطاولة
التاريخ
3/28/2024 2:37:17 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 آذار (بترا)- توج لاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة تحت سن 13 عاماً، راكان الزعبي، بالميدالية الفضية في بطولة بيروت الدولية 2024 للفئات العمرية.
ونجح الزعبي في التأهل إلى المباراة النهائية بعد أن تصدر المجموعة الرابعة في دور المجموعات بالعلامة الكاملة محققا 4 انتصارات.
وفي الدور ربع النهائي، فاز الزعبي على اللاعب اللبناني، أحمد الحجاوي، وفي نصف النهائي فاز على اللاعب الأوزبكي خوسين اسكندروف، قبل أن يخسر أمس في المباراة النهائية أمام اللاعب الأوزبكي رحماتيلو عبد الرشيدوف.
--(بترا)
خ خ /ع س/رق
28/03/2024 14:14:18
MENAFN28032024000117011021ID1108034194
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