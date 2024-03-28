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الزعبي يتوج بالميدالية الفضية في بطولة بيروت لكرة الطاولة

3/28/2024 2:37:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 آذار (بترا)- توج لاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة تحت سن 13 عاماً، راكان الزعبي، بالميدالية الفضية في بطولة بيروت الدولية 2024 للفئات العمرية.
ونجح الزعبي في التأهل إلى المباراة النهائية بعد أن تصدر المجموعة الرابعة في دور المجموعات بالعلامة الكاملة محققا 4 انتصارات.
وفي الدور ربع النهائي، فاز الزعبي على اللاعب اللبناني، أحمد الحجاوي، وفي نصف النهائي فاز على اللاعب الأوزبكي خوسين اسكندروف، قبل أن يخسر أمس في المباراة النهائية أمام اللاعب الأوزبكي رحماتيلو عبد الرشيدوف.
--(بترا)
خ خ /ع س/رق
28/03/2024 14:14:18

MENAFN28032024000117011021ID1108034194

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