تنظيم الاتصالات تنشر تقريرها حول مؤشرات القطاع للربع الأخير من 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 آذار (بترا)- بلغ مجموع أعداد المشتركين في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة حوالي 493 ألف مشترك لغاية الربع الأخير من العام 2023 ، وحصد القطاع المنزلي على ما نسبته 67 بالمئة من المجموع الكلي، وما نسبته 33 بالمئة للقطاع التجاري.

جاء ذلك وفق التقرير الإحصائي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، والذي يتناول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الأخير من العام 2023 لخدمات الهاتف الثابت وخدمات الهاتف المتنقل وخدمات الإنترنت عريض النطاق وخدمات الخطوط المؤجرة.

وفيما يتعلق بحجم الحركة الهاتفية المستهلكة من قبل المشتركين عبر الهاتف الثابت، أشار التقرير إلى تسجيل حوالي 11 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الأخير، شاملة الحركة الهاتفية الأرضية المحلية بين المحافظات والحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بنسبة 88 بالمئة، وما نسبته 12 بالمئة دقائق اتصال للحركة الهاتفية الدولية.

من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ حوالي 7,726 مليون اشتراك حتى نهاية الربع الأخير من العام 2023، موزعة على اشتراكات بما نسبته 73 بالمئة للدفع المسبق و27 بالمئة اشتراك للدفع اللاحق، فيما بلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات) ما نسبته 85 بالمئة، واشتراكات خطوط البيانات فقط ما نسبته 15 بالمئة.

فيما بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة حوالي 7.6 مليار دقيقة، موزعة على 97 بالمئة محليا و3 بالمئة دولياً وبلغت الرسائل النصية المرسلة حوالي 260 مليون رسالة نصية، وبلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الأخير من العام 2023 ما نسبته 67.1 بالمئة وفقا لعدد السكان الإجمالي، بينما بلغت نسبة الانتشار 103.3 بالمئة وفقا لعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.

وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق، فقد أشار التقرير إلى تسجيل ما مجموعه 805 آلاف اشتراك بنسبة انتشار بلغت 33.7 بالمئة بالنسبة لعدد الأسر، في المقابل سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاق باستخدام تقنية "اف بي دبليو ايه" ما نسبته 20 بالمئة، في حين بلغ مجموع اشتراكات خدمات الإنترنت باستخدام تقنية "دي اس ال" ما نسبته 12 بالمئة و 67 بالمئة لتقنية "الفايبر" مع نهاية الربع الأخير، حيث وصلت اشتراكات إنترنت الفايبر إلى 540 ألف اشتراك خلال الربع الأخير من العام 2023.

وبلغ حجم استخدام البيانات الثابتة عريضة النطاق حوالي 1.160 مليار جيجا بايت، بمتوسط شهري لاستخدام الإنترنت الثابت بلغ 481 جيجا لكل اشتراك.

وبين التقرير أن عدد اشتراكات خدمات الخطوط المؤجرة بلغت ما يقارب 21 ألف اشتراك في نهاية الربع الأخير من العام 2023.

--(بترا)

غ ح/رق

28/03/2024 14:13:06