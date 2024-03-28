وزير المياه يبحث مع السفير الأسترالي التعاون في مجال المشاريع المائية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 آذار (بترا)- بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود مع السفير الأسترالي لدى المملكة برنارد لينش، أوجه التعاون المشترك وخاصة في المشاريع المائية في الأردن.
واستعرض أبو السعود خلال اللقاء، الذي حضره أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، الواقع المائي في الأردن،.
وقال إنه بالرغم من الجهود المضنية التي تبناها الأردن في مجال تعزيز الموارد المائية المتاحة، إلا أن التغيرات المناخية وازدياد الطلب نتيجة الزيادة السكانية وتواجد أعداد كبيرة من اللاجئين يفاقم من اتساع الفجوة بين الطلب والمتاح.
وأشار إلى جهود قطاع المياه في مواجهة مختلف التحديات وإدخال مصادر الطاقة البديلة لتشغيل مرافق المياه وتبني برامج متكاملة لخفض الفاقد ورفع كفاءة التزويد والاستفادة من المياه المعالجة، بالإضافة إلى المشاريع المهمة التي تمثل حلاً على المدى الطويل لمشكلة المياه في المملكة مثل الناقل الوطني.
وثمن أبو السعود اهتمام الجانب الأسترالي المستمر في بناء تعاون فاعل وناجح مع الأردن في مجالات المياه والصرف الصحي متطلعًا إلى زيادة الدعم الأسترالي لتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة في قطاع لمياه وكذلك المشاريع المائية الإستراتيجية.
من ناحيته، ثمن السفير الأسترالي إجراءات وزارة المياه والري، مبديا اهتمام الجانب الأسترالي بالتعاون مع الوزارة لإنجاح مشاريع الأردن المائية الريادية والاستراتيجية.
--(بترا)
ي ع / ع س
28/03/2024 13:55:06
MENAFN28032024000117011021ID1108034192
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