وزير المياه يبحث مع السفير الأسترالي التعاون في مجال المشاريع المائية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 آذار (بترا)- بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود مع السفير الأسترالي لدى المملكة برنارد لينش، أوجه التعاون المشترك وخاصة في المشاريع المائية في الأردن.

واستعرض أبو السعود خلال اللقاء، الذي حضره أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، الواقع المائي في الأردن،.

وقال إنه بالرغم من الجهود المضنية التي تبناها الأردن في مجال تعزيز الموارد المائية المتاحة، إلا أن التغيرات المناخية وازدياد الطلب نتيجة الزيادة السكانية وتواجد أعداد كبيرة من اللاجئين يفاقم من اتساع الفجوة بين الطلب والمتاح.

وأشار إلى جهود قطاع المياه في مواجهة مختلف التحديات وإدخال مصادر الطاقة البديلة لتشغيل مرافق المياه وتبني برامج متكاملة لخفض الفاقد ورفع كفاءة التزويد والاستفادة من المياه المعالجة، بالإضافة إلى المشاريع المهمة التي تمثل حلاً على المدى الطويل لمشكلة المياه في المملكة مثل الناقل الوطني.

وثمن أبو السعود اهتمام الجانب الأسترالي المستمر في بناء تعاون فاعل وناجح مع الأردن في مجالات المياه والصرف الصحي متطلعًا إلى زيادة الدعم الأسترالي لتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة في قطاع لمياه وكذلك المشاريع المائية الإستراتيجية.

من ناحيته، ثمن السفير الأسترالي إجراءات وزارة المياه والري، مبديا اهتمام الجانب الأسترالي بالتعاون مع الوزارة لإنجاح مشاريع الأردن المائية الريادية والاستراتيجية.

--(بترا)

ي ع / ع س

28/03/2024 13:55:06