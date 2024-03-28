لجنة في الأعيان تلتقي خبراء بقضايا الأشخاص ذوي الاعاقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 آذار (بترا)- اجتمعت لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان برئاسة العين اسيا ياغي، اليوم الخميس، بخبراء متخصصين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت العين ياغي، إن الاجتماع الذي حضره الدكتور إحسان الخالدي من جامعة آل البيت، والدكتور عنان أبو مريم من جامعة عمان الأهلية، جاء لنقاش قضايا الإعاقة ومن ضمنها قانون رقم 20 لسنة 2017 للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت أن ذلك القانون نبع من روح الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعمل بجد على تطبيق بنود القانون، منوهة بأن الاستماع للخبراء في هذا المجال جاء لغايات تجويد القانون، بالتنسيق مع المجلس الأعلى كونه الجهة المسؤولة عن تقديم الاقتراحات والقوانين المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

واستعرض الدكتور أبو مريم التصور المتعلق بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة ومبررات تعديله بناءً على التطبيق العملي في السياسات المختصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا وجود حاجة ملحة لتطبيق القانون والسياسات المختصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الجهات ذات العلاقة بما يتواءم مع التطور الحاصل.

بدوره، أكد الدكتور الخالدي أن قانون الإعاقة الأردني من القوانين المتطورة والحضارية، والتي لا بد من عمل مراجعة دورية من شأنها تطوير القوانين والتعليمات مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى ضرورة إيجاد لوائح ناظمة تختص بتيسير بعض القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، موضحا أن هناك حاجة لتطبيق القانون بشكل يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة وليس التطبيق الشكلي.

--(بترا)

م ش/رق

28/03/2024 13:50:45