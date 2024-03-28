لجنة في الأعيان تلتقي خبراء بقضايا الأشخاص ذوي الاعاقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 آذار (بترا)- اجتمعت لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان برئاسة العين اسيا ياغي، اليوم الخميس، بخبراء متخصصين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت العين ياغي، إن الاجتماع الذي حضره الدكتور إحسان الخالدي من جامعة آل البيت، والدكتور عنان أبو مريم من جامعة عمان الأهلية، جاء لنقاش قضايا الإعاقة ومن ضمنها قانون رقم 20 لسنة 2017 للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت أن ذلك القانون نبع من روح الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعمل بجد على تطبيق بنود القانون، منوهة بأن الاستماع للخبراء في هذا المجال جاء لغايات تجويد القانون، بالتنسيق مع المجلس الأعلى كونه الجهة المسؤولة عن تقديم الاقتراحات والقوانين المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرض الدكتور أبو مريم التصور المتعلق بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة ومبررات تعديله بناءً على التطبيق العملي في السياسات المختصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا وجود حاجة ملحة لتطبيق القانون والسياسات المختصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الجهات ذات العلاقة بما يتواءم مع التطور الحاصل.
بدوره، أكد الدكتور الخالدي أن قانون الإعاقة الأردني من القوانين المتطورة والحضارية، والتي لا بد من عمل مراجعة دورية من شأنها تطوير القوانين والتعليمات مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى ضرورة إيجاد لوائح ناظمة تختص بتيسير بعض القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، موضحا أن هناك حاجة لتطبيق القانون بشكل يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة وليس التطبيق الشكلي.
--(بترا)
م ش/رق
28/03/2024 13:50:45
MENAFN28032024000117011021ID1108034191
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